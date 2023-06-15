Фарерские острова – Чехия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (17.06.2023)

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вчера, 17:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Чехия. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа сборной Фарерских островов оценивается по 14, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

Фарерские острова сыграли всего один матч и завершили его вничью с Молдовой (1:1), хотя могли и победить. Команду не рассматривают как претендента на выход из группы, но с некоторыми соперниками она может создавать проблемы. Тем не менее, любые набранные очки в игре с мотивированной Чехией можно считать большой неожиданностью или сенсацией, которая определенно может повлиять на распределение итоговых мест.

Сборная Чехии лидирует в своей группе с четырьмя баллами, хотя могла набрать и все шесть, что еще больше упрочнило ее лидерство. Тем не менее, все в руках коллектива, а выездная встреча с Фарерскими островами не должна стать большой проблемой, учитывая ошибки в игре с Молдовой (0:0). Еще одной встречей для Чехии в рамках квалификации на Евро 2024 стала уверенная домашняя победа над Польшей (3:1).

Информация для ставок

Фарерские острова выиграли лишь две встречи из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей Чехии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Сборная Фарерских островов проиграла все пять матчей против Чехии

Пять последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Практически никто не сомневается в уверенной победе сборной Чехии, которая позволит команде набрать важные три пункта. Сделать ставку на успех гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.