«Ференцварош» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги конференций (22.02.2024)

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вчера, 11:35

Ставки букмекеров

Букмекеры называют фаворитом этого поединка «Ференцварош». На победу венгерского клуба можно поставить по коэффициенту 2.2. Поверить в успех «Олимпиакоса» можно по коэффициенту 3.3, а ничейный исход будет стоить 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.7.

Форма команд

«Ференцварош» проиграл первый выездной матч «Олимпиакосу» (0:1), хотя уже в начале матча мог реализовать пенальти. Теперь венгерскому клубу придется отыгрываться на своем стадионе и стараться не допустить разительных греческих контратак, в которые соперник будет пытаться выходить. В чемпионате Венгрии «Ференцварош» отстает всего на один балл от лидера, но имеет игру в запасе и может выйти вперед. В прошлом туре команда на выезде обыграла «Дебрецен» (2:1).

«Олимпиакос» имеет проблемы в чемпионате Греции и занимает только четвертое место с 47 баллами, отставая от лидера на пять пунктов. Команда сполна может реабилитироваться в еврокубках, если дойдет до поздних стадий турнира, а может и вовсе замахнется на победу в нем. Тем не менее, в ответной встрече гостям следует быть осторожными, ведь венгерский коллектив на своем стадионе более силен, чем на выезде. В крайнем туре чемпионата «Олимпиакос» уверенно разгромил на выезде ПАОК (4:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Ференцвароша» завершились исходом «обе забьют»

«Олимпиакос» выиграл шесть матчей во всех турнирах из десяти последних встреч

Два из трех последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Олимпиакос» имел возможность забить и больше в первом матче, поэтому предполагаем, что без гола в ворота «Ференцвароша» команда с поля не уйдет. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.