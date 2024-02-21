«Ференцварош» — «Олимпиакос». Прогноз на матч Лиги конференций (22.02.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры называют фаворитом этого поединка «Ференцварош». На победу венгерского клуба можно поставить по коэффициенту 2.2. Поверить в успех «Олимпиакоса» можно по коэффициенту 3.3, а ничейный исход будет стоить 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.7.
Форма команд
«Ференцварош» проиграл первый выездной матч «Олимпиакосу» (0:1), хотя уже в начале матча мог реализовать пенальти. Теперь венгерскому клубу придется отыгрываться на своем стадионе и стараться не допустить разительных греческих контратак, в которые соперник будет пытаться выходить. В чемпионате Венгрии «Ференцварош» отстает всего на один балл от лидера, но имеет игру в запасе и может выйти вперед. В прошлом туре команда на выезде обыграла «Дебрецен» (2:1).
«Олимпиакос» имеет проблемы в чемпионате Греции и занимает только четвертое место с 47 баллами, отставая от лидера на пять пунктов. Команда сполна может реабилитироваться в еврокубках, если дойдет до поздних стадий турнира, а может и вовсе замахнется на победу в нем. Тем не менее, в ответной встрече гостям следует быть осторожными, ведь венгерский коллектив на своем стадионе более силен, чем на выезде. В крайнем туре чемпионата «Олимпиакос» уверенно разгромил на выезде ПАОК (4:1).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Ференцвароша» завершились исходом «обе забьют»
- «Олимпиакос» выиграл шесть матчей во всех турнирах из десяти последних встреч
- Два из трех последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Олимпиакос» имел возможность забить и больше в первом матче, поэтому предполагаем, что без гола в ворота «Ференцвароша» команда с поля не уйдет. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.