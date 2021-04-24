«Фейеноорд» — «Витесс». Прогноз на матч Эредивизие (25.04.2021)

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вчера, 12:05

«Фейеноорд» сыграет против «Витесса» в рамках очередного тура в чемпионате Нидерландов. Матч будет сыгран 25 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на эту игру — победа «Фейеноорда» по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на ничейный исход по 3.65, а на победу «Витесса» по 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Фейеноорд» набрал 54 балла и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 побед, девять ничьих и пять поражений. Команда забила 58 голов и пропустила 29 мячей. В последних играх этот клуб показывает футбол хорошего уровня.

«Витесс» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 56 баллов. В нынешнем сезоне «Витесс» выиграл 17 поединков, пять раз играл вничью и проиграл семь матчей. У клуба 46 забитых мячей и 28 пропущенных. «Витесс» неплох в последних матчах и регулярно набирает очки, такого от этого клуба никто не ждал. У «Витесса» есть неплохие шансы на еврокубки, если команда продолжит побеждать.

Информация для ставок

● «Фейеноорд» забил 12 голов в последних пяти матчах

● «Витесс» проиграл всего один матч из последних пяти во всех турнирах

● «Фейеноорд» не проигрывает пять игр кряду

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.60. Также можно поставить на то, что тотал голов здесь будет больше 2.5 по коэффициенту 1.75.

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