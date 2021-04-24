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«Фейеноорд» — «Витесс». Прогноз на матч Эредивизие (25.04.2021)

вчера, 12:05

«Фейеноорд» сыграет против «Витесса» в рамках очередного тура в чемпионате Нидерландов. Матч будет сыгран 25 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.873.59
Лига Ставок 1.83 3.80 4.00
Фонбет 1.90 3.60 4.00
Мелбет 1.86 3.92 3.94
1XBET 2.12 3.80 2.92
BetBoom 1.85 3.90 3.75

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на эту игру — победа «Фейеноорда» по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на ничейный исход по 3.65, а на победу «Витесса» по 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Фейеноорд» набрал 54 балла и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 15 побед, девять ничьих и пять поражений. Команда забила 58 голов и пропустила 29 мячей. В последних играх этот клуб показывает футбол хорошего уровня.

«Витесс» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 56 баллов. В нынешнем сезоне «Витесс» выиграл 17 поединков, пять раз играл вничью и проиграл семь матчей. У клуба 46 забитых мячей и 28 пропущенных. «Витесс» неплох в последних матчах и регулярно набирает очки, такого от этого клуба никто не ждал. У «Витесса» есть неплохие шансы на еврокубки, если команда продолжит побеждать.

Информация для ставок

● «Фейеноорд» забил 12 голов в последних пяти матчах
● «Витесс» проиграл всего один матч из последних пяти во всех турнирах
● «Фейеноорд» не проигрывает пять игр кряду

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.60. Также можно поставить на то, что тотал голов здесь будет больше 2.5 по коэффициенту 1.75.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Твенте» — «Утрехт».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.73 1.70 2.24
Лига Ставок 2.15 1.65 1.71 2.06
Мелбет 2.26 1.71
1XBET 3.32 1.33 2.15 1.65 1.68 2.19
BetBoom 3.40 1.28 2.13 1.65 1.67 2.10
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 12:12
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Фейеноорд»
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