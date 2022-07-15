«Хака» – «Интер» (Турку). Прогноз на матч финской Высшей лиги (18.07.2022)

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15 июля 2022, 11:50

Ставки букмекеров

В этой игре встретятся команды примерно одинакового уровня и класса, а потому букмекерам было сложно определиться с явным фаворитом встречи. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 2.53. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.89 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Хака» провела четвертьфинальный поединок кубка Финляндии, где соперником выступал грозный «КуПС». В основное время встречи определить сильнейшего не удалось, а в серии пенальти удача улыбнулась сопернику. После этого футболисты в рамках чемпионата побывали в гостях у ХИФК и уверенно обыграли его со счетом (2:0).

«Интер» бесславно завершил свое участие в еврокубках, проиграв в квалификации Лиги конференций косовской «Дрите» с разгромным счетом (0:3), при этом первая игра на домашнем стадионе завершилась успехом финского клуба (1:0). В национальном турнире коллектив после 13 туров занимает пятое место, имея в активе 18 очков.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Хаки» насчитывает семь матчей (без учета дополнительного времени)

«Интер» не может выиграть в гостях в четырех встречах кряду

Шесть из семи минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних игр «Хаки» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

В этом матче мы, скорее всего, не увидим открытый и атакующий футбол. Обе команды в большей степени сосредоточатся на обороне своих ворот, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87.