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СИК – «Ильвес». Прогноз на матч финской Высшей лиги (17.07.2022)

15 июля 2022, 11:48
СИК

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделить так и не смогли. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.25 на победу СИКа. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.35, а взять победу «Ильвеса» можно по коэффициенту 3.2.

Финляндия. Высшая лига 2022
СИК
Ильвес
ВыигрышНичьяНичьяПроигрышВыигрыш
3 : 3
завершен
17 июля 2022, 16:00
воскресенье
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи

ТБ 2.5 мячей в этой встрече стоит 2.02. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.86.

Форма команд

СИК после победы в голевой перестрелке в рамках чемпионата над «Хонкой» (3:2) провел ответный поединок квалификации Лиги конференций, где сумел сотворить настоящее чудо. До 60 минуты команда горела по сумме двух матчей со счетом (0:3), но смогла собраться, переломить ход встречи и в дополнительное время вырвать фантастическую победу.

«Ильвес» принимает участие лишь в национальном чемпионате. Коллектив в минувших турах сражался дважды с ХИФК, обменявшись выездными победами (1:0), а также с «Оулу», где взять очки не удалось, на табло было зафиксировано поражение (0:2).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная домашняя серия СИКа составляет четыре поединка (три ничьих и одна победа)
  • «Ильвес» выиграл лишь два из шести последних матчей
  • Пять из семи минувших очных встреч закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Пять из шести последних игр с участием СИКа завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом матче встретятся команды из центральной части таблицы. Обеим необходимо цепляться за очки и улучшать свое положение. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
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15 июля в 17:24
Победу одержит СИК
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2tnyf92h76yx
15 июля в 17:24
Фаворит матча СИК
shlomo
shlomo
15 июля в 12:43
Думаю, что будет много голов в этом матче
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