«Фиорентина» — «Рома». Прогноз на матч чемпионата Италии (03.03.2021)

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вчера, 06:04

В 25-м туре Серии А «Фиоренитна» ждет в гости «Рому». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают преимущество гостям. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 2.08. В случае победы «Фиорентины» выигрышный коэффициент составит 3.8. Поставить на ничейный результат можно за 3.55.

Выбрать исход тотал больше 2.5 мячей линия предлагает за 1.8. Ставка на низовой матч (ТМ 2.5) представлена котировкой 2.08. На вариант «обе забьют» линия предлагает коэффициент 1.61.

Форма команд

«Фиорентина» на данный момент занимает 15-е место в чемпионате и не показывает игры, которую от нее ожидают болельщики. Команда находится в семи очках от зоны вылета и не имеет права сильно расслабляться, ведь до конца чемпионата еще 14 туров. В прошлой игре «Фиорентина» минимально уступила на выезде «Удинезе» (0:1), а туром ранее крупно обыграла «Специю» (3:0).

«Рома» обрела хорошую форму, но последнее поражение от «Милана» (1:2) могло немного надломить коллектив. Однако команда не собирается сдавать свои позиции и будет дальше бороться за медали серии А. Перед поражением от «Милана» «Рома» обыграла «Брагу» в Лиге Европы (2:0), но не смогла одолеть «Беневенто» в чемпионате (0:0).

Информация для ставок

В последних четырех выездных матчах «Ромы» сыграла ставка «обе забьют — нет»

«Рома» выиграла пять из последних десяти матчей во всех турнирах

«Фиорентина» проиграла три из последних четырех матчей в Серии А

«Рома» выиграла последние три матча у команды из Флоренции

Прогноз

«Рома» показывает неплохие результаты за последний месяц. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с коэффициентом 2.08 в букмекерской компании Мелбет.