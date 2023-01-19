«Фиорентина» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (21.01.2023)

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вчера, 23:17

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Рискнуть на успех «Торино» можно по 5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Фиорентина» не показывает стабильных результатов и находится ровно в середине турнирной таблицы Серии А. Клуб занимает 10 место с набранными 23 баллами и уступает нынешнему сопернику лишь в дополнительных показателях. В предстоящей игре от команды из Флоренции ждут победы, которая поможет совершенно точно продвинуться вверх. Два последних матча «Фиорентины» завершились поражением от «Ромы» (0:2) и минимальным успехом с «Сампдорией» в кубке Италии (1:0).

«Торино» не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате Италии, что напрягает руководство и болельщиков. Команда сместилась на девятое место с 23 очками, и чтобы бороться за еврокубки, необходимо побеждать и зарабатывать баллы. В прошлом туре «Торино» неожиданно проиграл на своем поле «Специи» (0:1), а в кубке Италии прошел «Милан» в дополнительное время (1:0).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фиорентина» не проигрывает уже девять матчей подряд на своем поле

«Фиорентина» выиграла три из пяти последних встреч с «Торино»

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фиорентина» на своем стадионе выступает очень мощно и давно не проигрывает. Предлагаем поверить в команду из Флоренции и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.