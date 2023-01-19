«Фиорентина» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (21.01.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Рискнуть на успех «Торино» можно по 5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.
|
- : -
завтра, 22:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93.
Форма команд
«Фиорентина» не показывает стабильных результатов и находится ровно в середине турнирной таблицы Серии А. Клуб занимает 10 место с набранными 23 баллами и уступает нынешнему сопернику лишь в дополнительных показателях. В предстоящей игре от команды из Флоренции ждут победы, которая поможет совершенно точно продвинуться вверх. Два последних матча «Фиорентины» завершились поражением от «Ромы» (0:2) и минимальным успехом с «Сампдорией» в кубке Италии (1:0).
«Торино» не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате Италии, что напрягает руководство и болельщиков. Команда сместилась на девятое место с 23 очками, и чтобы бороться за еврокубки, необходимо побеждать и зарабатывать баллы. В прошлом туре «Торино» неожиданно проиграл на своем поле «Специи» (0:1), а в кубке Италии прошел «Милан» в дополнительное время (1:0).
Информация для ставок
- Девять из десяти последних матчей «Торино» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Фиорентина» не проигрывает уже девять матчей подряд на своем поле
- «Фиорентина» выиграла три из пяти последних встреч с «Торино»
- Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Фиорентина» на своем стадионе выступает очень мощно и давно не проигрывает. Предлагаем поверить в команду из Флоренции и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.