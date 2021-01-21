«Фламенго» — «Палмейрас». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (22.01.2021)

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21 января 2021, 22:30

22 января «Фламенго» встретится с «Палмейрас» в матче очередного тура бразильской Серии А. Команда из Рио-де-Жанейро намерена доказать свой статус в турнирной таблице и выиграть этот поединок. Гости будут сопротивляться, ведь у них с хозяевами разница всего в одно очко. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Это будет противостояние команд, которых в турнирной таблице отделяет всего одно очко. Тем не менее фаворитом в глазах букмекеров выглядит «Фламенго», на победу которого рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2,23. Ничейный исход оценили коэффициентом 3,40. Победу «Палмейрас» оценивают в 3,20.

Форма команд

«Фламенго» — это команда, в которой когда-то играл именитый Роналдиньо. Сейчас клуб находится на четвертой строчке и имеет 52 пункта в чемпионате Бразилии. В случае победы над гостями, у «Фламенго» будет отличный шанс подобраться к топ-3. Свой последний матч клуб из Рио выиграл у «Гояса» со счетом 3:0.

«Палмейрас» всего на один пункт отстает от «Фламенго» в турнирной таблице. Команда находится на пятой строчке и имеет в активе 51 набранный балл. Свой последний матч «Палмейрас» выиграли со счетом 4;0. Командой руководит португалец Абел Феррейра, который намерен побороться за топ-3 в этом сезоне.

Информация для ставок

«Фламенго» одна из лучших команд чемпионата по забитым мячам (50 голов)

«Палмейрас» одна из лучших команд в плане обороны (всего 26 пропущенных мячей)

У «Палмейрас» три победы за пять матчей

Прогноз