«Фламенго» — «Палмейрас». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (22.01.2021)

22 января «Фламенго» встретится с «Палмейрас» в матче очередного тура бразильской Серии А. Команда из Рио-де-Жанейро намерена доказать свой статус в турнирной таблице и выиграть этот поединок. Гости будут сопротивляться, ведь у них с хозяевами разница всего в одно очко. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на грядущий поединок.
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2 : 0
завершен
22 января 2021, 01:00
пятница
Ставки букмекеров
Это будет противостояние команд, которых в турнирной таблице отделяет всего одно очко. Тем не менее фаворитом в глазах букмекеров выглядит «Фламенго», на победу которого рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2,23. Ничейный исход оценили коэффициентом 3,40. Победу «Палмейрас» оценивают в 3,20.
Форма команд
«Фламенго» — это команда, в которой когда-то играл именитый Роналдиньо. Сейчас клуб находится на четвертой строчке и имеет 52 пункта в чемпионате Бразилии. В случае победы над гостями, у «Фламенго» будет отличный шанс подобраться к топ-3. Свой последний матч клуб из Рио выиграл у «Гояса» со счетом 3:0.
«Палмейрас» всего на один пункт отстает от «Фламенго» в турнирной таблице. Команда находится на пятой строчке и имеет в активе 51 набранный балл. Свой последний матч «Палмейрас» выиграли со счетом 4;0. Командой руководит португалец Абел Феррейра, который намерен побороться за топ-3 в этом сезоне.
Информация для ставок
- «Фламенго» одна из лучших команд чемпионата по забитым мячам (50 голов)
- «Палмейрас» одна из лучших команд в плане обороны (всего 26 пропущенных мячей)
- У «Палмейрас» три победы за пять матчей
Прогноз
Это будет невероятное противостояние в бразильской лиге. Букмекеры БК Бетсити уверены, что нужно поставить на обе забьют и ТБ 2,5 с коэффициентом 2,20. Эти команды очень хорошо играют в атаку, особенно «Фламенго», который хочет поскорее запрыгнуть в топ-3. Этот поединок будет очень напряженным, но фаворитом противостояния выглядит именно команда из Рио.