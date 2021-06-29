«Флуминенсе» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (30.06.2021)

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вчера, 04:48

«Флуминенсе» примет на своем поле «Атлетико Паранаэнсе» в матче 8-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Флуминенсе» фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 2.4. Победа «Атлетико Паранаэнсе» оценивается в 3.2. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.1.

Форма команд

«Флуминенсе» расположился на девятой строчке турнирной таблицы с 10 очками в активе. Команда выиграла два поединка, четыре раза сыграла вничью и проиграла один матч. На счету клуба шесть забитых и пять пропущенных мячей. «Флуминенсе» находится не в лучшей форме — команда не может победить 3 тура подряд.

«Атлетико Паранаэнсе» набрал 13 баллов и находится на 2-й строчке чемпионата. В активе этого клуба — четыре победы, одна ничья и одно поражение. Клуб забил десять голов и пропустил пять мячей. «Атлетико» тоже сбавил обороты в последних турах, набрав лишь одно очко за два матча.

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

«Флуминенсе» не побеждает три матча кряду

«Атлетико» пропустил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу хозяев и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.26.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.12 на исход «хозяева не проиграют» в матче КТП — «Ильвс».