«Флуминенсе» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (30.06.2021)

«Флуминенсе» примет на своем поле «Атлетико Паранаэнсе» в матче 8-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Флуминенсе» фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 2.4. Победа «Атлетико Паранаэнсе» оценивается в 3.2. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.1.
Форма команд
«Флуминенсе» расположился на девятой строчке турнирной таблицы с 10 очками в активе. Команда выиграла два поединка, четыре раза сыграла вничью и проиграла один матч. На счету клуба шесть забитых и пять пропущенных мячей. «Флуминенсе» находится не в лучшей форме — команда не может победить 3 тура подряд.
«Атлетико Паранаэнсе» набрал 13 баллов и находится на 2-й строчке чемпионата. В активе этого клуба — четыре победы, одна ничья и одно поражение. Клуб забил десять голов и пропустил пять мячей. «Атлетико» тоже сбавил обороты в последних турах, набрав лишь одно очко за два матча.
Информация для ставок
- «Атлетико» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах
- «Флуминенсе» не побеждает три матча кряду
- «Атлетико» пропустил пять голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке можно поставить на победу хозяев и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.26.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.12 на исход «хозяева не проиграют» в матче КТП — «Ильвс».