«Ланс» — «Монако». Прогноз на матч Кубка Франции (30.01.2022)

Ставки букмекеров
На основные исходы этой игры букмекерская компания Фонбет предложила такие ставки: победа «Ланса» идет по коэффициенту 2.85, ничья находится на отметке 3.20, а победа «Монако» оценивается по котировке 2.55. Как видим, эксперты не определяют очевидного фаворита.
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30 января 2022, 23:00
воскресенье
При этом аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.78, ТБ(2,5) – 2.02.
Форма команд
На предыдущей стадии Кубка Франции «Ланс» выбил из турнира «Лилль». Команда обыграла соперника по итогам серии пенальти, а в основное время матча соперники сыграли 2:2.
После этой игры «Ланс» смог одержать две победы подряд в Лиге 1, набрав шесть очков по итогам противостояний с «Ренном» (1:0) и «Сент-Этьеном» (2:1), но в минувшем туре чемпионата «красно-желтые» уступили на домашней арене «Марселю» (0:2).
«Монако» в 1/16 финала Кубка Франции спокойно обыграло в гостях «Кевийи Руан» (3:1). В чемпионате Франции «монегаски» продолжают чередовать успешные результаты с провальными играми.
К примеру, в трех минувших турах команда успела показать все три возможных результата: ничья с «Нантом» (0:0), победа над «Клермоном» (4:0) и результативное поражение от «Монпелье» (2:3).
Информация для ставок
- «Ланс» не проигрывал «Монако» в 3 прошлых очных встречах – ничья и две победы
- «Ланс» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 матчей на своем поле
- Атака «Монако» забила минимум два гола в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей
Прогноз
«Ланс» на домашней арене является неуступчивым соперником, но хозяева стабильно страдают из-за результативных ошибок в защите. Учитывая атакующий потенциал обеих команд, рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.