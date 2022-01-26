«Ланс» — «Монако». Прогноз на матч Кубка Франции (30.01.2022)

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вчера, 11:42

Ставки букмекеров

На основные исходы этой игры букмекерская компания Фонбет предложила такие ставки: победа «Ланса» идет по коэффициенту 2.85, ничья находится на отметке 3.20, а победа «Монако» оценивается по котировке 2.55. Как видим, эксперты не определяют очевидного фаворита.

При этом аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.78, ТБ (2,5) – 2.02.

Форма команд

На предыдущей стадии Кубка Франции «Ланс» выбил из турнира «Лилль». Команда обыграла соперника по итогам серии пенальти, а в основное время матча соперники сыграли 2:2.

После этой игры «Ланс» смог одержать две победы подряд в Лиге 1, набрав шесть очков по итогам противостояний с «Ренном» (1:0) и «Сент-Этьеном» (2:1), но в минувшем туре чемпионата «красно-желтые» уступили на домашней арене «Марселю» (0:2).

«Монако» в 1/16 финала Кубка Франции спокойно обыграло в гостях «Кевийи Руан» (3:1). В чемпионате Франции «монегаски» продолжают чередовать успешные результаты с провальными играми.

К примеру, в трех минувших турах команда успела показать все три возможных результата: ничья с «Нантом» (0:0), победа над «Клермоном» (4:0) и результативное поражение от «Монпелье» (2:3).

Информация для ставок

«Ланс» не проигрывал «Монако» в 3 прошлых очных встречах – ничья и две победы

«Ланс» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 матчей на своем поле

Атака «Монако» забила минимум два гола в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей

Прогноз

«Ланс» на домашней арене является неуступчивым соперником, но хозяева стабильно страдают из-за результативных ошибок в защите. Учитывая атакующий потенциал обеих команд, рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.