«Нанси» — «Амьен». Прогноз на матч Кубка Франции (29.01.2022)

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вчера, 09:26

Ставки букмекеров

Специалисты практически поровну оценивают шансы команд в этой игре. Поставить на победу «Нанси» в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.60, а победа «Амьена» идет в линии по котировке 2.80. При этом вероятность ничьи оценивается в 3.25.

Аналитики также считают, что соперники установят лимит на забитые голы в этом матче. Ставки на ТМ(2,5) мячей можно взять по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 2.07.

Форма команд

Проход в 1/8 финала Кубка Франции, пожалуй, главное достижение «Нанси» в этом сезоне. Во второй лиге Франции команда занимает последнее место в турнирной таблице с такими результатами: три победы, шесть ничьих и 12 поражений.

При этом в предыдущем туре чемпионата «Нанси» крупно уступил в гостях «Тулузе» (0:4), а на стадии 1/16 финала Кубка Франции команда сенсационно прошла «Ренн» по итогам серии пенальти (2:1).

«Амьен» тоже представляет второй по значимости дивизион Франции. Там дела у команды идут лучше, чем у его предстоящего соперника – 14-е место в общем зачете. По ходу сезона игроки «Амьена» организовали шесть побед и восемь ничьих, допустив восемь поражений от оппонентов.

Отметим, что в последней игре второй лиги «Амьен» разгромил на домашней арене «Генгам» (3:0), а в кубковых соревнованиях команда прежде прошла «Линас» в серии пенальти.

Информация для ставок

Соперники сыграли вничью в двух прошлых очных встречах – 1:1 и 2:2

«Нанси» не уступал «Амьену» в 3 прошлых домашних матчах – одна победа и две ничьи

«Амьен» отличался голами в 4 из прошлых 5 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

Букмекеры вполне логично не выделяют фаворита в кубковой игре. При этом «Нанси» и «Амьен» упорно сражаются в очных противостояниях, забивая друг другу голы. Поэтому, воспользуемся ставкой на «обе забьют – да», которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.80.