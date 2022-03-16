«Ланс» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (19.03.2022)

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вчера, 16:09

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры считают «Ланс» очевидным фаворитом. Компания Фонбет принимает ставки на победу хозяев поля по коэффициенту 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а победа «Клермона» идет в линии по котировке 5.00.

Что касается возможной результативности, то здесь эксперты не отдают предпочтения одному из возможных исходов. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) голов принимаются по одинаковым коэффициентам 1.90.

Форма команд

«Ланс» плохо выступил в последних турах чемпионата Франции. В противостояниях с «Брестом» (0:1) и «Мецем» (0:0) команда заработала только один балл.

В общем зачете Лиги 1 «Ланс» опустился на девятое место. Отметим, что по ходу сезона клуб организовал 11 побед и восемь ничьих, девять раз уступив своим оппонентам.

«Клермон» тоже не показал достойных результатов в предыдущих турах Лиги 1. После ничейного матча с «Бордо» (1:1) команда последовательно уступила «Лиллю» (0:4) и «Лорьяну» (0:2), показав пассивную игру в атаке.

Как итог, «Клермон» опустился на 16 место в общем зачете. При этом в активе клуба по семь побед и семь ничьих, при 14 поражениях от соперников.

Информация для ставок

«Ланс» выиграл 6 из 14 домашних матчей в чемпионате Франции

«Клермон» проиграл 8 из 14 гостевых поединков в Лиге 1

«Ланс» не проигрывал «Клермону» в 4 из прошлых 5 матчей на домашней арене

Прогноз

«Ланс», безусловно, оправдано идет фаворитом этого матча. У хозяев более качественный состав, нежели у «Клермона», который стабильно проваливается в гостях. Поэтом, предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.