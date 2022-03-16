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«Ланс» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (19.03.2022)

вчера, 16:09
Ланс

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры считают «Ланс» очевидным фаворитом. Компания Фонбет принимает ставки на победу хозяев поля по коэффициенту 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а победа «Клермона» идет в линии по котировке 5.00.

Франция. Лига 1 2021/2022
Анже
Брест
- : -
20 марта 2022, 17:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.053.70
Фонбет 2.20 3.15 3.60
Мелбет 2.27 3.24 3.72
BetBoom 2.24 3.19 3.64

Что касается возможной результативности, то здесь эксперты не отдают предпочтения одному из возможных исходов. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов принимаются по одинаковым коэффициентам 1.90.

Форма команд

«Ланс» плохо выступил в последних турах чемпионата Франции. В противостояниях с «Брестом» (0:1) и «Мецем» (0:0) команда заработала только один балл.

В общем зачете Лиги 1 «Ланс» опустился на девятое место. Отметим, что по ходу сезона клуб организовал 11 побед и восемь ничьих, девять раз уступив своим оппонентам.

«Клермон» тоже не показал достойных результатов в предыдущих турах Лиги 1. После ничейного матча с «Бордо» (1:1) команда последовательно уступила «Лиллю» (0:4) и «Лорьяну» (0:2), показав пассивную игру в атаке.

Как итог, «Клермон» опустился на 16 место в общем зачете. При этом в активе клуба по семь побед и семь ничьих, при 14 поражениях от соперников.

Информация для ставок

  • «Ланс» выиграл 6 из 14 домашних матчей в чемпионате Франции
  • «Клермон» проиграл 8 из 14 гостевых поединков в Лиге 1
  • «Ланс» не проигрывал «Клермону» в 4 из прошлых 5 матчей на домашней арене

Прогноз

«Ланс», безусловно, оправдано идет фаворитом этого матча. У хозяев более качественный состав, нежели у «Клермона», который стабильно проваливается в гостях. Поэтом, предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.77 2.05
Мелбет 1.82 2.14
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:26
Анже не может отличиться в двух матчах подряд. Брест, пусть и проиграл с разгромным счетом Марселю, на один мяч сподобился. В пяти крайних турах не получилось отличиться только в домашнем поединке с Лорьяном. Букмекеры предлагают очень много на гостей, можно попробовать даже нулевую фору. Как минимум, подопечные армянского специалиста находятся в лучшей форме. Несмотря на якобы отсутствие должной мотивации. Но при Тер-Заркаряне нельзя играть спустя рукава. Отличная возможность для Бреста пополнить свой очковый запас.
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