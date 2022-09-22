«Анже» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (30.09.2022)

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вчера, 09:07

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Марсель» наберет три очка по итогам этого противостояния. Ставки на победу гостей в линии БК Лига Ставок идут по коэффициенту 1.80. Вероятность победы «Анже» оценивается в 4.00, а на ничью можно поставить по котировке 3.80.

Аналитики также считают, что «Анже» и «Марсель» порадуют болельщиков результативным футболом. Пари на ТБ (2,5) гола принимаются по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Анже» поправил турнирное положение, одержав две победы кряду в чемпионате Франции. После успешного матча с «Монпелье» (2:1) на домашней арене клуб одержал гостевую викторию на поле «Ниццы» (1:0). Прежде футболисты «Анже» проиграли четыре поединка кряду, уступив таким соперникам: «Труа» (1:3), «Реймс» (2:4), «Лион» (0:5) и «Брест» (1:3).

«Марсель» прервал победную серию во французской лиге по итогам прошлого тура. В домашнем противостоянии с «Ренном» (1:1) команда довольствовалась ничейным результатом с обменом голами (1:1).

Прежде у «Марселя» было пять побед кряду в чемпионате, а на групповой стадии Лиги чемпионов команда не заработала очки по итогам двух стартовых туров, проиграв «Тоттенхэму» (0:2) и «Айнтрахту» (0:1).

Информация для ставок

«Анже» забивал и пропускал голы в 3 последних матчах на своем поле

«Марсель» фиксировал обмен голами в 2 из прошлых 3 матчей всех турниров

«Анже» и «Марсель» обменялись голами в 3 из предыдущих 4 очных матчей

Прогноз

«Анже» постепенно набрал форму, поэтому в домашней игре хозяева должны забивать «Марселю», который идет фаворитом встречи. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.