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«Анже» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (30.09.2022)

вчера, 09:07
Анже

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Марсель» наберет три очка по итогам этого противостояния. Ставки на победу гостей в линии БК Лига Ставок идут по коэффициенту 1.80. Вероятность победы «Анже» оценивается в 4.00, а на ничью можно поставить по котировке 3.80.

Франция. Лига 1 2022/2023
Анже
Марсель
ВыигрышВыигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
- : -
30 сентября 2022, 22:00
пятница
НичьяВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.023.881.83
Лига Ставок 4.10 3.85 1.88

Аналитики также считают, что «Анже» и «Марсель» порадуют болельщиков результативным футболом. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Анже» поправил турнирное положение, одержав две победы кряду в чемпионате Франции. После успешного матча с «Монпелье» (2:1) на домашней арене клуб одержал гостевую викторию на поле «Ниццы» (1:0). Прежде футболисты «Анже» проиграли четыре поединка кряду, уступив таким соперникам: «Труа» (1:3), «Реймс» (2:4), «Лион» (0:5) и «Брест» (1:3).

«Марсель» прервал победную серию во французской лиге по итогам прошлого тура. В домашнем противостоянии с «Ренном» (1:1) команда довольствовалась ничейным результатом с обменом голами (1:1).

Прежде у «Марселя» было пять побед кряду в чемпионате, а на групповой стадии Лиги чемпионов команда не заработала очки по итогам двух стартовых туров, проиграв «Тоттенхэму» (0:2) и «Айнтрахту» (0:1).

Информация для ставок

  • «Анже» забивал и пропускал голы в 3 последних матчах на своем поле
  • «Марсель» фиксировал обмен голами в 2 из прошлых 3 матчей всех турниров
  • «Анже» и «Марсель» обменялись голами в 3 из предыдущих 4 очных матчей

Прогноз

«Анже» постепенно набрал форму, поэтому в домашней игре хозяева должны забивать «Марселю», который идет фаворитом встречи. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.29 1.33 2.13 1.71 1.68 2.19
Лига Ставок 2.08 1.72 1.65 2.20
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:30
Марсель не проиграет
Гость
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