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«Анже» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

вчера, 11:27
Анже

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Анже» фаворитом этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а победа «Монпелье» играется по цене 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.004.023.48
Фонбет 2.00 3.90 3.35
Мелбет 2.08 3.96 3.54
1XBET 2.08 3.96 3.54
BetBoom 2.06 3.86 3.46

Эксперты также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол в последнем туре. Ставки на ТБ(2,5) гола идут по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Анже» завершает чемпионат Франции без турнирных задач. Набрав 38 баллов, клуб расположился на 14-й строчке рейтинга, установив такие показатели успешности: девять побед, 11 ничьих и 17 поражений.

При этом на финише сезона игроки «Анже» показали плохие результаты, добыв лишь одну викторию за пять предыдущих туров, а в последней игре Лиги 1 было зафиксировано поражение от «Меца» (0:1).

«Монпелье» тоже сыграет в этом матче без мотивации. У клуба 43 балла и текущее 13-е место рейтинга во французской Лиге 1. За 37 сыгранных встреч команда оформила 12 побед и семь ничьих, допустив 18 поражений – два последних от «Клермона» (1:2) и ПСЖ (0:4).

Информация для ставок

  • Последняя встреча команд на поле «Анже» закончилась вничью 1:1
  • «Анже» забивал и пропускал голы в 2 из последних матчей на своем поле
  • Ставка на обмен голами сыграла в 3 предыдущих очных встречах команд

Прогноз

Отсутствие турнирных задач и нестабильная оборона «Анже» и «Монпелье» дают основания рекомендовать пари на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.64 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.79 1.28 2.38 1.62 1.87 2.01
Фонбет 2.30 1.62
Мелбет 2.38 1.68
1XBET 2.38 1.68
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:45
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:49
Игра на три результата
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