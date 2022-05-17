«Анже» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

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вчера, 11:27

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Анже» фаворитом этого противостояния. Поставить на победу хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а победа «Монпелье» играется по цене 3.30.

Эксперты также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол в последнем туре. Ставки на ТБ (2,5) гола идут по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Анже» завершает чемпионат Франции без турнирных задач. Набрав 38 баллов, клуб расположился на 14-й строчке рейтинга, установив такие показатели успешности: девять побед, 11 ничьих и 17 поражений.

При этом на финише сезона игроки «Анже» показали плохие результаты, добыв лишь одну викторию за пять предыдущих туров, а в последней игре Лиги 1 было зафиксировано поражение от «Меца» (0:1).

«Монпелье» тоже сыграет в этом матче без мотивации. У клуба 43 балла и текущее 13-е место рейтинга во французской Лиге 1. За 37 сыгранных встреч команда оформила 12 побед и семь ничьих, допустив 18 поражений – два последних от «Клермона» (1:2) и ПСЖ (0:4).

Информация для ставок

Последняя встреча команд на поле «Анже» закончилась вничью 1:1

«Анже» забивал и пропускал голы в 2 из последних матчей на своем поле

Ставка на обмен голами сыграла в 3 предыдущих очных встречах команд

Прогноз

Отсутствие турнирных задач и нестабильная оборона «Анже» и «Монпелье» дают основания рекомендовать пари на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.64 в БК Фонбет.