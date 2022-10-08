«Анже» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (09.10.2022)

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вчера, 12:31

Ставки букмекеров

В противостоянии «Анже» — «Страсбур» аналитики букмекерской конторы Лига Ставок не выделяют фаворита. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.70, а вероятность успеха гостей оценивается в 2.72. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.50.

Согласно выставленной линии, эксперты ожидают минимум голов в грядущем поединке. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.89, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Анже» набрал восемь очков за девять туров Лиги 1. С таким показателем успешности клуб занимает 15-е место рейтинга, опережая зону вылета только на один балл. В пяти последних поединках чемпионата Франции футболисты «Анже» проявили себя следующим образом – им удалось оформить победы над «Монпелье» (2:1) и «Ниццей» (1:0), а в матчах с «Марселем» (0:3), «Лионом» (0:5) и «Реймсом» (2:4) фиксировались результативные проигрыши.

«Страсбур» находится на предпоследнем месте рейтинга, заработав пять очков в девяти встречах. Выделим, что в текущем сезоне чемпионата клуб еще не добивался победных результатов, сыграв пять раз вничью, и четырежды уступив своим оппонентом. В двух прошлых турах «Страсбур» проиграл «Монпелье» (1:2) и «Ренну» (1:3).

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 5 последних матчах между «Анже» и «Страсбуром»

«Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из 4 гостевых матчей Лиги 1

«Анже» не забивал больше одного гола в 3 из предыдущих 4 матчей чемпионата

Прогноз

«Страсбур» забил всего семь голов за девять туров чемпионата Франции. У «Анже» этот показатель составляет девять мячей. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Лига Ставок.