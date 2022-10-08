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«Анже» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (09.10.2022)

вчера, 12:31
Страсбур

Ставки букмекеров

В противостоянии «Анже» — «Страсбур» аналитики букмекерской конторы Лига Ставок не выделяют фаворита. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.70, а вероятность успеха гостей оценивается в 2.72. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.723.422.77
Лига Ставок 2.70 3.40 2.70
Мелбет 2.77 3.44 2.74
1XBET 2.77 3.44 2.74

Согласно выставленной линии, эксперты ожидают минимум голов в грядущем поединке. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.89, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Анже» набрал восемь очков за девять туров Лиги 1. С таким показателем успешности клуб занимает 15-е место рейтинга, опережая зону вылета только на один балл. В пяти последних поединках чемпионата Франции футболисты «Анже» проявили себя следующим образом – им удалось оформить победы над «Монпелье» (2:1) и «Ниццей» (1:0), а в матчах с «Марселем» (0:3), «Лионом» (0:5) и «Реймсом» (2:4) фиксировались результативные проигрыши.

«Страсбур» находится на предпоследнем месте рейтинга, заработав пять очков в девяти встречах. Выделим, что в текущем сезоне чемпионата клуб еще не добивался победных результатов, сыграв пять раз вничью, и четырежды уступив своим оппонентом. В двух прошлых турах «Страсбур» проиграл «Монпелье» (1:2) и «Ренну» (1:3).

Информация для ставок

  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 5 последних матчах между «Анже» и «Страсбуром»
  • «Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 из 4 гостевых матчей Лиги 1
  • «Анже» не забивал больше одного гола в 3 из предыдущих 4 матчей чемпионата

Прогноз

«Страсбур» забил всего семь голов за девять туров чемпионата Франции. У «Анже» этот показатель составляет девять мячей. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.50 1.92 1.99 1.51 2.74
Лига Ставок 2.60 1.48 1.83 1.95 1.46 2.70
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 1.94 2.00
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:36
Думаю что обе команды забьют !
Гость
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