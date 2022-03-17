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«Бордо» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2022)

вчера, 15:42
Бордо

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на этот матч расписана так: победа «Бордо» играется по коэффициенту 2.40, ничья находится на отметке 3.40, а победу «Монпелье» можно сыграть по котировке 2.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.503.682.85
Фонбет 2.45 3.50 2.80
Мелбет 2.57 3.62 2.86
1XBET 2.57 3.62 2.86
BetBoom 2.55 3.57 2.78

В тоже время, аналитики считают, что команды покажут результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) голов можно за 1.85, ТМ(2,5) – 1.90.

Форма команд

«Бордо» занимает последнее место чемпионата Франции. За 28 проведенных туров клуб накопил 22 очка, показав такие цифры: четыре победы, 10 ничейных встреч и 14 поражений.

Стоит отметить, что у «Бордо» самая пропускающая защита Лиги 1 – 68 мячей, а в двух минувших турах первенства клуб уступил «Труа» (0:2) и ПСЖ (0:3).

«Монпелье» подает сигнал с 11 позиции рейтинга. В чемпионате Франции клуб заработал 38 баллов: 11 побед, пять ничейных поединков и 12 проигрышей.

Акцентируем внимание, что в пяти прошлых турах Лиги 1 «паладины» победили лишь однажды – на выезде «Лорьян» (1:0). Затем последовал проигрыши «Ренну» (2:4) и «Нанту» (0:2), а также дележка очков с «Ниццей» (0:0).

Информация для ставок

  • «Бордо» не побеждал в 6 последних турах чемпионата Франции
  • «Монпелье» не проигрывал в 8 последних матчах с «Бордо»
  • «Бордо» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 матчей Лиги 1

Прогноз

Турнирное положение «Бордо» обязует команды сыграть на победу в предстоящем матче, а свободными зонами хозяев должен пользоваться «Монпелье». Поэтому, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.43 2.00 1.91 1.59 2.49
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:50
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 17:51
С такой обороной Бордо вряд ли что светит в поединке с Монпелье. В среднем чуть больше двух голов за тур пропускают жирондинцы. Бывало и по пять-шесть пропускали. "Сухого" матча в Первой Лиге не было в этом сезоне. Если не обыгрывать такого аутсайдера, то можно вновь попрощаться с уже и так призрачными шансами на еврокубки.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:05
Будет победа.
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