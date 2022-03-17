«Бордо» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2022)

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вчера, 15:42

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на этот матч расписана так: победа «Бордо» играется по коэффициенту 2.40, ничья находится на отметке 3.40, а победу «Монпелье» можно сыграть по котировке 2.80.

В тоже время, аналитики считают, что команды покажут результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) голов можно за 1.85, ТМ(2,5) – 1.90.

Форма команд

«Бордо» занимает последнее место чемпионата Франции. За 28 проведенных туров клуб накопил 22 очка, показав такие цифры: четыре победы, 10 ничейных встреч и 14 поражений.

Стоит отметить, что у «Бордо» самая пропускающая защита Лиги 1 – 68 мячей, а в двух минувших турах первенства клуб уступил «Труа» (0:2) и ПСЖ (0:3).

«Монпелье» подает сигнал с 11 позиции рейтинга. В чемпионате Франции клуб заработал 38 баллов: 11 побед, пять ничейных поединков и 12 проигрышей.

Акцентируем внимание, что в пяти прошлых турах Лиги 1 «паладины» победили лишь однажды – на выезде «Лорьян» (1:0). Затем последовал проигрыши «Ренну» (2:4) и «Нанту» (0:2), а также дележка очков с «Ниццей» (0:0).

Информация для ставок

«Бордо» не побеждал в 6 последних турах чемпионата Франции

«Монпелье» не проигрывал в 8 последних матчах с «Бордо»

«Бордо» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 матчей Лиги 1

Прогноз

Турнирное положение «Бордо» обязует команды сыграть на победу в предстоящем матче, а свободными зонами хозяев должен пользоваться «Монпелье». Поэтому, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70.