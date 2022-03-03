«Бордо» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (06.03.2022)

Ставки букмекеров
«Бордо» считается минимальным фаворитом этого противостояния. Ставки на победу хозяев поля в линии БК Фонбет принимаются по коэффициенту 2.20. Шансы «Труа» на выигрыш оцениваются в 3.20, а за ничью выставлена котировка 3.40.
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06 марта 2022, 17:00
воскресенье
Аналитики также склоняются к сценарию, при котором команды ограничатся двумя забитыми голами. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.
Форма команд
«Бордо» входит в список претендентов на понижение в классе. В активе команды 22 балла и условное последнее место в турнирной таблице. По ходу сезона клуб одержал 4 победы, 10 раз сыграл вничью и допустил 12 поражений от соперников.
После проигрышей «Реймсу» (0:5) и «Лансу» (2:3) «Бордо» смог заработать 2 очка, поочередно сыграв вничью с «Монако» (1:1) и «Клермоном» (1:1).
«Труа» опережает предстоящего соперника только по дополнительным параметрам. У предстоящих гостей тоже 22 очка со следующими цифрами: 7 побед, 7 ничейных матчей и 12 поражений от оппонентов.
При этом «Труа» находится на серии из пяту туров без побед, в которых команда заработала лишь два балла, а в последней игре чемпионате ей удалось не уступить дома «Марселю» (1:1).
Информация для ставок
- «Бордо» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей Лиги 1
- «Труа» обеспечил обмен голами в 3 предыдущих турах чемпионата Франции
- В матче первого круга между соперниками победу со счетом 2:1 одержал «Бордо»
Прогноз
«Бордо» и «Труа» не испытывали проблем с забитыми голами в прошлых турах чемпионата, но защита обеих команд продолжает оставаться их главной проблемой. Поэтому, рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.