Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2021/2022

«Бордо» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (06.03.2022)

вчера, 15:49
Бордо

Ставки букмекеров

«Бордо» считается минимальным фаворитом этого противостояния. Ставки на победу хозяев поля в линии БК Фонбет принимаются по коэффициенту 2.20. Шансы «Труа» на выигрыш оцениваются в 3.20, а за ничью выставлена котировка 3.40.

Франция. Лига 1 2021/2022
Бордо
Труа
- : -
06 марта 2022, 17:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.323.633.17
Фонбет 2.20 3.40 3.25
Мелбет 2.31 3.54 3.32
1XBET 2.31 3.54 3.32
BetBoom 2.27 3.48 3.28

Аналитики также склоняются к сценарию, при котором команды ограничатся двумя забитыми голами. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Бордо» входит в список претендентов на понижение в классе. В активе команды 22 балла и условное последнее место в турнирной таблице. По ходу сезона клуб одержал 4 победы, 10 раз сыграл вничью и допустил 12 поражений от соперников.

После проигрышей «Реймсу» (0:5) и «Лансу» (2:3) «Бордо» смог заработать 2 очка, поочередно сыграв вничью с «Монако» (1:1) и «Клермоном» (1:1).

«Труа» опережает предстоящего соперника только по дополнительным параметрам. У предстоящих гостей тоже 22 очка со следующими цифрами: 7 побед, 7 ничейных матчей и 12 поражений от оппонентов.

При этом «Труа» находится на серии из пяту туров без побед, в которых команда заработала лишь два балла, а в последней игре чемпионате ей удалось не уступить дома «Марселю» (1:1).

Информация для ставок

  • «Бордо» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей Лиги 1
  • «Труа» обеспечил обмен голами в 3 предыдущих турах чемпионата Франции
  • В матче первого круга между соперниками победу со счетом 2:1 одержал «Бордо»

Прогноз

«Бордо» и «Труа» не испытывали проблем с забитыми голами в прошлых турах чемпионата, но защита обеих команд продолжает оставаться их главной проблемой. Поэтому, рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.53 1.88 2.03 1.52 2.69
Фонбет 1.77 2.05
Мелбет 1.85 2.10
1XBET 1.85 2.10
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:44
Победа команды "Бордо" в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 16:09
Заиграли ли "жирондинцы" при новом тренере? Да как сказать. При Гийоне побед пока не было ни с Клермоном, ни с Монако. Бордо забивал первым, но при этом пропускал. Две ничьи не поражения, но в нынешнем турнирном положении катастрофически мало. Сделать бы ставку на домашние матчи, но и на своем поле по большим праздникам побеждает команда. А тут еще и худшая оборона в Первой Лиге. Неизвестно почему букмекеры предлагают на викторию хозяев 2.20, а на соперника в полтора раза больше. Может и так, гости к тому же в матче первого круга позволили противнику одержать одну из двух выездных побед в чемпионате. Труа играет крайне нестабильно - то в состоянии навязать борьбу одному из лидеров и разделить с ними очки, обыграть Монпелье, а потом разгромно уступить Ренну и Бресту. Да, гости сами борются за право остаться в элите, но не обратил внимание на то, что команда Ирлеса уступала кому-либо из себе подобных. Выездные матчи остаются бедой новичка Первой Лиги, хотя три победы, больше чем у Бордо на своем поле...Матч равных соперников. Как минимум. Да, у Бордо новый тренер, новые эмоции, но пока нет главного - побед. Да и качественных изменений в составе в межсезонье не было. Два коллектива с дырявой обороной, меньше Труа забивает только Лорьян. Но нынешние хозяева конечно способны уступить вообще любому. Предположу что гости все же смогут как минимум не проиграть. "Жирондинцы" НИ РАЗУ не сыграли на "ноль" в чемпионате. Наверное, это может считаться показателем.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 