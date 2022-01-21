ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2021/2022

«Брест» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (22.01.2022)

вчера, 14:00

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры ожидают успех гостей. Ставки на победу «Лилля» в линии БК Фонбет можно сыграть по коэффициенту 2.16, а вероятность победы «Бреста» оценивается в 3.34. Заключить пари на ничью предложено по котировке 3.62.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.123.712.17
Фонбет 3.20 3.40 2.25
BetBoom 3.03 3.48 2.41

Также эксперты считают, что у команд больше шансов продемонстрировать результативный футбол в очном противостоянии. Ставки ТБ(2,5) голов идут в линии по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.97.

Форма команд

«Брест» занимает 13-е место в чемпионате. По ходу сезона команда одержала шесть побед и семь ничьих, допустив восемь поражений от соперников.

После серии из шести викторий кряду, результаты «Бреста» резко ухудшились. Так в четырех прошлых турах команда набрала только один балл, сыграв вничью с «Труа» (1:1), а затем потерпела два фиаско подряд – от «Ниццы» (0:3) и ПСЖ (0:2).

«Лилль» смог подняться на восьмое место в Лиге 1. Теперь действующий чемпион Франции отстает от тройки лидеров на пять баллов. По ходу сезона команда показала следующие результаты: по восемь побед и ничьих, при пяти поражениях в пассиве.

При этом «Лилль» идет на серии из восьми туров чемпионата без проигрышей, а в минувшей игре лиги команда спокойно обыграла на домашней арене «Лорьян» (3:1).

Информация для ставок

  • «Брест» сыграл на ТБ(2,5) в 4 прошлых матчах против «Лилля» на домашней арене
  • «Лилль» не уступал в 4 последних гостевых матчах чемпионата Франции
  • «Лилль» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых матчах на поле «Бреста»

Прогноз

«Лилль» смог стабилизировать результаты в Лиге 1 и устремился вверх по турнирной таблице. А вот «Брест» существенно сбавил обороты, потерпев два сухих поражения кряду. Поэтому, рекомендуем поставить на победу «Лилля» с форой (0). В букмекерской конторе Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.43 1.93 1.88 1.52 2.54
Все комментарии
n5ugnkp24k74
n5ugnkp24k74
вчера в 18:36
Футбольный клуб «Лилль» выиграет матч.
jr4f35cegfrj
jr4f35cegfrj
вчера в 17:19
Футбольный клуб «Лилль» одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 15:24
Хозяева не проиграют этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100