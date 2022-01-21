«Брест» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (22.01.2022)

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вчера, 14:00

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры ожидают успех гостей. Ставки на победу «Лилля» в линии БК Фонбет можно сыграть по коэффициенту 2.16, а вероятность победы «Бреста» оценивается в 3.34. Заключить пари на ничью предложено по котировке 3.62.

Также эксперты считают, что у команд больше шансов продемонстрировать результативный футбол в очном противостоянии. Ставки ТБ (2,5) голов идут в линии по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.97.

Форма команд

«Брест» занимает 13-е место в чемпионате. По ходу сезона команда одержала шесть побед и семь ничьих, допустив восемь поражений от соперников.

После серии из шести викторий кряду, результаты «Бреста» резко ухудшились. Так в четырех прошлых турах команда набрала только один балл, сыграв вничью с «Труа» (1:1), а затем потерпела два фиаско подряд – от «Ниццы» (0:3) и ПСЖ (0:2).

«Лилль» смог подняться на восьмое место в Лиге 1. Теперь действующий чемпион Франции отстает от тройки лидеров на пять баллов. По ходу сезона команда показала следующие результаты: по восемь побед и ничьих, при пяти поражениях в пассиве.

При этом «Лилль» идет на серии из восьми туров чемпионата без проигрышей, а в минувшей игре лиги команда спокойно обыграла на домашней арене «Лорьян» (3:1).

Информация для ставок

«Брест» сыграл на ТБ (2,5) в 4 прошлых матчах против «Лилля» на домашней арене

(2,5) в 4 прошлых матчах против «Лилля» на домашней арене «Лилль» не уступал в 4 последних гостевых матчах чемпионата Франции

«Лилль» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых матчах на поле «Бреста»

Прогноз

«Лилль» смог стабилизировать результаты в Лиге 1 и устремился вверх по турнирной таблице. А вот «Брест» существенно сбавил обороты, потерпев два сухих поражения кряду. Поэтому, рекомендуем поставить на победу «Лилля» с форой (0). В букмекерской конторе Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.50.