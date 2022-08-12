«Брест» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

Ставки букмекеров
Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отводят гостевой команде. Поставить на победу «Марселя» БК Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.90, а шансы «Бреста» на успех оцениваются в 4.18. Заключит пари на ничью можно по котировке 4.00.
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14 августа 2022, 21:45
воскресенье
В линии голов преимущество на стороне результативного исхода. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Брест» финишировал на 11-м месте в прошлом розыгрыше Лиги 1. Новый сезон чемпионата Франции команда начала с гостевого поражения от «Ланса» в матче, зрители которого, увидели пять забитых голов (2:3).
«Марсель» стал серебряным призером прошлого сезона Лиги 1, получив путевку на групповой этап Лиги чемпионов. Новый сезон чемпионата южане тоже начали успешно, разгромив на своем поле «Реймс» (4:1).
Информация для ставок
- «Брест» и «Марсель» сыграли на ТБ(2,5) гола в 5 прошлых матчах
- «Брест» пропускал минимум три гола в 3 предыдущих матчах Лиги 1
- «Марсель» выиграл 6 из предыдущих 7 матчей против «Бреста»
Прогноз
«Марсель» показал ударный матч в первом туре и вполне может рассчитывать на дежурную победу над «Брестом», который южане обыгрывают стабильно. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.