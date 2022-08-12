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«Брест» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

сегодня, 18:22
Марсель

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отводят гостевой команде. Поставить на победу «Марселя» БК Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.90, а шансы «Бреста» на успех оцениваются в 4.18. Заключит пари на ничью можно по котировке 4.00.

Франция. Лига 1 2022/2023
Брест
Марсель
Проигрыш
- : -
14 августа 2022, 21:45
воскресенье
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.244.081.84
Лига Ставок 4.10 3.85 1.86

В линии голов преимущество на стороне результативного исхода. Пари на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Брест» финишировал на 11-м месте в прошлом розыгрыше Лиги 1. Новый сезон чемпионата Франции команда начала с гостевого поражения от «Ланса» в матче, зрители которого, увидели пять забитых голов (2:3).

«Марсель» стал серебряным призером прошлого сезона Лиги 1, получив путевку на групповой этап Лиги чемпионов. Новый сезон чемпионата южане тоже начали успешно, разгромив на своем поле «Реймс» (4:1).

Информация для ставок

  • «Брест» и «Марсель» сыграли на ТБ(2,5) гола в 5 прошлых матчах
  • «Брест» пропускал минимум три гола в 3 предыдущих матчах Лиги 1
  • «Марсель» выиграл 6 из предыдущих 7 матчей против «Бреста»

Прогноз

«Марсель» показал ударный матч в первом туре и вполне может рассчитывать на дежурную победу над «Брестом», который южане обыгрывают стабильно. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.34 1.36 2.19 1.75 1.70 2.26
Лига Ставок 2.09 1.72 1.66 2.19
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:58
Гости не проиграют
Гость
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