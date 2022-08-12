«Брест» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

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сегодня, 18:22

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отводят гостевой команде. Поставить на победу «Марселя» БК Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.90, а шансы «Бреста» на успех оцениваются в 4.18. Заключит пари на ничью можно по котировке 4.00.

В линии голов преимущество на стороне результативного исхода. Пари на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Брест» финишировал на 11-м месте в прошлом розыгрыше Лиги 1. Новый сезон чемпионата Франции команда начала с гостевого поражения от «Ланса» в матче, зрители которого, увидели пять забитых голов (2:3).

«Марсель» стал серебряным призером прошлого сезона Лиги 1, получив путевку на групповой этап Лиги чемпионов. Новый сезон чемпионата южане тоже начали успешно, разгромив на своем поле «Реймс» (4:1).

Информация для ставок

«Брест» и «Марсель» сыграли на ТБ (2,5) гола в 5 прошлых матчах

(2,5) гола в 5 прошлых матчах «Брест» пропускал минимум три гола в 3 предыдущих матчах Лиги 1

«Марсель» выиграл 6 из предыдущих 7 матчей против «Бреста»

Прогноз

«Марсель» показал ударный матч в первом туре и вполне может рассчитывать на дежурную победу над «Брестом», который южане обыгрывают стабильно. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.