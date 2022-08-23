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«Брест» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

сегодня, 11:41
Брест

Ставки букмекеров

«Брест» идет фаворитом этого противостояния, по мнению букмекеров. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.00. Вероятность успеха «Монпелье» контора Лига Ставок оценила в 3.70, а на ничью можно поставить по котировке 3.80.

Франция. Лига 1 2022/2023
Брест
Монпелье
ВыигрышНичьяПроигрыш
- : -
28 августа 2022, 16:00
воскресенье
ПроигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.003.664.01
Лига Ставок 2.01 3.70 3.65
Мелбет 2.06 3.86 3.70

Если рассматривать ставки на голы, то здесь преимущество на стороне результативного исхода. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Футболистам «Бреста» удалось заработать четыре очка в трех первых турах чемпионата Франции. С таким показателем успешности клуб занимает седьмое место рейтинга.

В первой игре сезона «красно-белые» проиграли в гостях «Лансу» (2:3), но затем им удалось разделить очки с «Марселем» (1:1), а также обыграть в гостях «Анже» (3:1).

«Монпелье» занимает 13-е место турнирной таблице, имея на счету три очка. Эти баллы «паладины» заработали в стартовом туре, когда дома был обыгран «Труа» (3:2). При этом затем у «Монпелье» последовали результативные поражения от ПСЖ (2:5) и «Осера» (1:2).

Информация для ставок

  • «Брест» не проигрывал в 4 из прошлых 6 домашних матчей Лиги 1
  • «Монпелье» проиграл в 6 предыдущих гостевых матчах чемпионата
  • «Брест» выиграл в последнем матче против «Монпелье»

Прогноз

У «Монпелье» неоднозначная форма и удручающая статистика гостевых матчей в чемпионате Франции. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору «Бреста» по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.41 1.35 2.14 1.78 1.69 2.28
Лига Ставок 2.10 1.71 1.67 2.17
Мелбет 2.17 1.81
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:11
Возможна ничейка!
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