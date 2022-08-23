«Брест» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

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сегодня, 11:41

Ставки букмекеров

«Брест» идет фаворитом этого противостояния, по мнению букмекеров. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.00. Вероятность успеха «Монпелье» контора Лига Ставок оценила в 3.70, а на ничью можно поставить по котировке 3.80.

Если рассматривать ставки на голы, то здесь преимущество на стороне результативного исхода. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Футболистам «Бреста» удалось заработать четыре очка в трех первых турах чемпионата Франции. С таким показателем успешности клуб занимает седьмое место рейтинга.

В первой игре сезона «красно-белые» проиграли в гостях «Лансу» (2:3), но затем им удалось разделить очки с «Марселем» (1:1), а также обыграть в гостях «Анже» (3:1).

«Монпелье» занимает 13-е место турнирной таблице, имея на счету три очка. Эти баллы «паладины» заработали в стартовом туре, когда дома был обыгран «Труа» (3:2). При этом затем у «Монпелье» последовали результативные поражения от ПСЖ (2:5) и «Осера» (1:2).

Информация для ставок

«Брест» не проигрывал в 4 из прошлых 6 домашних матчей Лиги 1

«Монпелье» проиграл в 6 предыдущих гостевых матчах чемпионата

«Брест» выиграл в последнем матче против «Монпелье»

Прогноз

У «Монпелье» неоднозначная форма и удручающая статистика гостевых матчей в чемпионате Франции. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору «Бреста» по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.