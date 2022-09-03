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«Брест» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (04.09.2022)

вчера, 12:02
Брест

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Лига Ставок не видит фаворита в этой игре, предлагая такую линию основных ставок: победа «Бреста» идет по коэффициенту 2.80, ничья – 3.50, а победу «Страсбура» можно сыграть по котировке 2.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.833.442.65
Лига Ставок 2.80 3.40 2.55
Мелбет 2.88 3.52 2.60

Аналитики компании также не отдают предпочтение одному из вариантов ставок на голы. Сыграть ТМ(2,5) можно по котировке 1.90, ТБ(2,5) – 1.92.

Форма команд

Потерпев два поражения подряд, «Брест» опустился в зону вылета на 17-е место. Команда сначала с треском проиграла «Монпелье» на домашней арене (0:7), а затем не смогла набрать очки в гостевом противостоянии с «Ренном» (1:3).

«Страсбур» тоже плохо начал новый сезон чемпионата Франции. На счету команды только три балла, которые располагают ее на 18-й позиции турнирной таблицы. В двух предыдущих турах чемпионата футболисты «Страсбура» проиграли «Осеру» в гостях (0:1), а также не удержали победный счет над «Нантом» (1:1) в домашних условиях.

Информация для ставок

  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 7 из последних 8 гостевых матчей «Страсбура»
  • «Страсбур» не выигрывал в 6 предыдущих матчах Лиги 1
  • «Брест» не побеждал в 4 из 5 матчей чемпионата Франции

Прогноз

«Брест» и «Страсбур» оказались в сложном положении на старте сезона Лиги 1. При этом у гостей по-прежнему надежно работает защита, а хозяева отметились только одним голом в двух предыдущих турах. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.47 1.94 1.96 1.54 2.64
Лига Ставок 2.80 1.42 1.91 1.86 1.52 2.48
Мелбет 1.97 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 13:57
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:05
Возможен ничейный результат
Гость
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