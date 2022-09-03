«Брест» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (04.09.2022)

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вчера, 12:02

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Лига Ставок не видит фаворита в этой игре, предлагая такую линию основных ставок: победа «Бреста» идет по коэффициенту 2.80, ничья – 3.50, а победу «Страсбура» можно сыграть по котировке 2.60.

Аналитики компании также не отдают предпочтение одному из вариантов ставок на голы. Сыграть ТМ(2,5) можно по котировке 1.90, ТБ (2,5) – 1.92.

Форма команд

Потерпев два поражения подряд, «Брест» опустился в зону вылета на 17-е место. Команда сначала с треском проиграла «Монпелье» на домашней арене (0:7), а затем не смогла набрать очки в гостевом противостоянии с «Ренном» (1:3).

«Страсбур» тоже плохо начал новый сезон чемпионата Франции. На счету команды только три балла, которые располагают ее на 18-й позиции турнирной таблицы. В двух предыдущих турах чемпионата футболисты «Страсбура» проиграли «Осеру» в гостях (0:1), а также не удержали победный счет над «Нантом» (1:1) в домашних условиях.

Информация для ставок

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 7 из последних 8 гостевых матчей «Страсбура»

«Страсбур» не выигрывал в 6 предыдущих матчах Лиги 1

«Брест» не побеждал в 4 из 5 матчей чемпионата Франции

Прогноз

«Брест» и «Страсбур» оказались в сложном положении на старте сезона Лиги 1. При этом у гостей по-прежнему надежно работает защита, а хозяева отметились только одним голом в двух предыдущих турах. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.