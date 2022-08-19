«Клермон» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (21.08.2022)

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сегодня, 16:45

Ставки букмекеров

Победа «Ниццы» в предстоящем матче идет по коэффициенту 2.14. Таким образом, аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отводят гостям статус фаворита. Поставить на ничью можно по цене 3.62, а победа «Клермона» можно сыграть по коэффициенту 3.66.

Помимо этого, букмекеры считают, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.85, против 2.00 на ТБ (2,5) гола.

Форма команд

«Клермон» начал чемпионат с домашней игры против ПСЖ . В противостоянии с победителем Лиги 1 прошлого сезона команда зафиксировала крупное поражение со счетом 0:5.

При этом уже во второй игре нового сезона футболисты «Клермона» добились положительного результата. Им удалось обыграть в гостях «Реймс», при чем, команда уступала по ходу встречи 0:2 (4:2).

«Ницца» в минувший четверг неудачно выступила на европейской арене. Команда играла в гостях с «Маккаби» Тель-Авив в рамках первого поединка квалификации Лиги конференций УЕФА , уступив сопернику с минимальным счетом (0:1).

Также «Ницца» неубедительно провела первые матчи чемпионата Франции, поочередно разделив очки со «Страсбуром» (1:1) и «Тулузой» (1:1).

Информация для ставок

Ставка ТБ (2,5) прошла в 5 из прошлых 6 домашних матчей «Клермона»

(2,5) прошла в 5 из прошлых 6 домашних матчей «Клермона» «Клермон» пропускал минимум два гола в 6 из последних 7 домашних матчей

«Ницца» забивала и пропускала голы в двух матчах лиги этого сезона

Прогноз

«Ницца» показывает неубедительные результаты в этом сезоне, чем может пользоваться «Клермон». Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в БК Лига Ставок.