«Клермон» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (21.08.2022)

Ставки букмекеров
Победа «Ниццы» в предстоящем матче идет по коэффициенту 2.14. Таким образом, аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отводят гостям статус фаворита. Поставить на ничью можно по цене 3.62, а победа «Клермона» можно сыграть по коэффициенту 3.66.
|
- : -
21 августа 2022, 16:00
воскресенье
Помимо этого, букмекеры считают, что команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.85, против 2.00 на ТБ(2,5) гола.
Форма команд
«Клермон» начал чемпионат с домашней игры против ПСЖ. В противостоянии с победителем Лиги 1 прошлого сезона команда зафиксировала крупное поражение со счетом 0:5.
При этом уже во второй игре нового сезона футболисты «Клермона» добились положительного результата. Им удалось обыграть в гостях «Реймс», при чем, команда уступала по ходу встречи 0:2 (4:2).
«Ницца» в минувший четверг неудачно выступила на европейской арене. Команда играла в гостях с «Маккаби» Тель-Авив в рамках первого поединка квалификации Лиги конференций УЕФА, уступив сопернику с минимальным счетом (0:1).
Также «Ницца» неубедительно провела первые матчи чемпионата Франции, поочередно разделив очки со «Страсбуром» (1:1) и «Тулузой» (1:1).
Информация для ставок
- Ставка ТБ(2,5) прошла в 5 из прошлых 6 домашних матчей «Клермона»
- «Клермон» пропускал минимум два гола в 6 из последних 7 домашних матчей
- «Ницца» забивала и пропускала голы в двух матчах лиги этого сезона
Прогноз
«Ницца» показывает неубедительные результаты в этом сезоне, чем может пользоваться «Клермон». Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в БК Лига Ставок.