«Клермон» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (23.01.2022)

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вчера, 14:59

Ставки букмекеров

«Ренн», по мнению экспертов, фаворит грядущего противостояния. В линии букмекерской конторы Фонбет победа гостей идет по коэффициенту 1.89, а шансы «Клермона» набрать три очка оцениваются в 4.00. Поставить на ничью можно по котировке 3.80.

Аналитики также считают, что у команд больше шансов продемонстрировать результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) идут в линии по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Клермон» базируется на 17-м месте чемпионата Франции. За 21 проведенный тур команда пополнила актив на 18 очков, что дает ей возможность опережать зону вылета на один балл.

В актив себе «Клермон» занес четыре победы и шесть ничьих, проиграв 11 матчей своим соперникам. Отметим, что в двух минувших турах лиги команда последовательно уступила «Монако» (0:4) и «Страсбуру» (0:2).

«Ренн» сейчас занимает пятую позицию во французской Лиге 1. Команда в текущем розыгрыше чемпионата занесла себе в актив 10 побед и четыре ничьи, допустив семь поражений от оппонентов.

После серии из трех проигрышей подряд «Ренн» смог собраться и набрать три очка в прошлом туре, когда команда сокрушила на домашней арене «Бордо» со счетом 6:0.

Информация для ставок

«Клермон» не забивал голы в 5 из прошлых 7 матчей Лиги 1

В 5 из прошлых 6 матчей «Ренна» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Клермон» не побеждал в 10 из прошлых 11 матчей чемпионата

Прогноз

У «Клермона» сейчас плохая форма, что подтверждает отсутствие забитых голов. «Ренн», в свою очередь, пытается реабилитироваться за предыдущие неудачи. Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.89 в БК Фонбет.