«Ланс» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (13.02.2022)

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вчера, 09:53

Ставки букмекеров

«Ланс» считается очевидным фаворитом данной встречи. Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.50, ничья находится на отметке 4.50, а победа «Бордо» доступна по котировке 6.30.

Аналитики также убеждены, что в этом матче команды суммарно забьют минимум три гола. Ставки на ТБ (2,5) голом можно сыграть по коэффициенту 1.58, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Ланс» допустил три поражения в пяти прошлых турах чемпионата. Из-за систематических проигрышей клуб выпал из зоны еврокубков и опустился на девятое место рейтинга.

Две последних неудачи «Ланс» потерпел в противостояниях с «Марселем» (0:2) и «Лорьяном» (0:2), хотя до этого команда набирала по три очка во встречах с «Сент-Этьеном» (2:1) и «Ренном» (1:0).

После очередного провала «Бордо» уволила Александра Петковича. В минувшем туре чемпионата команда потерпела четвертое поражение за пять матчей, крупно уступи в гостях «Реймсу» (0:5).

Очевидно, что на финише сезон клуб будет решать вопрос с сохранением прописки в Лиги 1, поскольку сейчас он базируется в зоне прямого вылета с такими показателями успешности: четыре победы, восемь ничьих и 11 поражений.

Информация для ставок

«Бордо» сыграл на ТБ (2,5) в 16 из последних 17 гостевых матчей Лиги 1

(2,5) в 16 из последних 17 гостевых матчей Лиги 1 «Бордо» пропускал минимум 2 гола в 10 из прошлых 12 поединков чемпионата

«Ланс» и «Бордо» сыграли на ТБ (2,5) в 6 прошлых очных встречах

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