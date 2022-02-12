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«Ланс» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (13.02.2022)

вчера, 09:53

Ставки букмекеров

«Ланс» считается очевидным фаворитом данной встречи. Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.50, ничья находится на отметке 4.50, а победа «Бордо» доступна по котировке 6.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.736.65
Фонбет 1.48 4.60 6.40
Мелбет 1.54 4.80 6.35
1XBET 1.54 4.80 6.35
BetBoom 1.49 4.76 6.65

Аналитики также убеждены, что в этом матче команды суммарно забьют минимум три гола. Ставки на ТБ(2,5) голом можно сыграть по коэффициенту 1.58, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Ланс» допустил три поражения в пяти прошлых турах чемпионата. Из-за систематических проигрышей клуб выпал из зоны еврокубков и опустился на девятое место рейтинга.

Две последних неудачи «Ланс» потерпел в противостояниях с «Марселем» (0:2) и «Лорьяном» (0:2), хотя до этого команда набирала по три очка во встречах с «Сент-Этьеном» (2:1) и «Ренном» (1:0).

После очередного провала «Бордо» уволила Александра Петковича. В минувшем туре чемпионата команда потерпела четвертое поражение за пять матчей, крупно уступи в гостях «Реймсу» (0:5).

Очевидно, что на финише сезон клуб будет решать вопрос с сохранением прописки в Лиги 1, поскольку сейчас он базируется в зоне прямого вылета с такими показателями успешности: четыре победы, восемь ничьих и 11 поражений.

Информация для ставок

  • «Бордо» сыграл на ТБ(2,5) в 16 из последних 17 гостевых матчей Лиги 1
  • «Бордо» пропускал минимум 2 гола в 10 из прошлых 12 поединков чемпионата
  • «Ланс» и «Бордо» сыграли на ТБ(2,5) в 6 прошлых очных встречах

Прогноз

Множество факторов указывают на то, что нас ожидает результативный матч. У «Бордо» худшая защита чемпионата, что постоянно влечет за собой верховые исходы. «Ланс», в свою очередь, умело атакует на домашней арене. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.58 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.04 1.27 2.45 1.61 1.93 1.99
Фонбет 2.40 1.60
Мелбет 2.45 1.65
1XBET 2.45 1.65
Все комментарии
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вчера в 10:05
Футбольный клуб «Ланс» одержит победу.
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