«Ланс» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

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вчера, 15:15

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Монако» фаворитом этой встречи. Ставки на победу гостей в линии Фонбет идут по коэффициенту 2.00. За ничью предложена цена 4.05, а победу «Ланса» можно сыграть по котировке 3.40.

В голах эксперты отдают предпочтение результативному исходу поединка. Ставки на ТБ (2,5) гола играются по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Заработав 61 балл, «Ланс» расположился на седьмом месте чемпионата Франции. Чтобы попасть в зону еврокубка, хозяевам нужно побеждать в этой игре и рассчитывать на потерю очков сразу двух прямых конкурентов в лице «Страсбура» и «Ренна», которые впереди на два балла.

Две последних игры в Лиге 1 игроки «Ланса» провели с максимальными результатами. Им поочередно удалось победить «Реймс» (2:1) и «Труа» (3:1).

«Монако» в последнем туре решает более серьезные задачи. Клуб базируется на втором месте рейтинга, опережая «Марсель» в гонке за серебро по дополнительным показателям. Чтобы не оглядываться на матч конкурента, «монегаскам» необходимо одерживать победу в предстоящей игре.

Предпосылок к этому достаточно – команда Филиппа Клемана набрала форму на финише сезона Лиги 1, одержав 9 викторий подряд. Последней жертвой «Монако» стал «Брест» (4:2).

Информация для ставок

Атака «Монако» забивала минимум два гола в 8 из прошлых 9 матчей Лиги 1

«Монако» сыграл на ТБ (2,5) в 4 прошлых выездных матчах чемпионата

(2,5) в 4 прошлых выездных матчах чемпионата «Ланс» проиграл 2 прошлых матча на своем поле против «Монако»

Прогноз

Статистика очных встреч, мотивация и общая игровая форма команд дают основания рекомендовать ставку на победу «Монако» по коэффициенту 2.00 в БК Фонбет.