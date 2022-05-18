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«Ланс» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

вчера, 15:15
Монако

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Монако» фаворитом этой встречи. Ставки на победу гостей в линии Фонбет идут по коэффициенту 2.00. За ничью предложена цена 4.05, а победу «Ланса» можно сыграть по котировке 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.354.132.05
Фонбет 3.30 3.95 2.00
BetBoom 3.37 4.07 2.04

В голах эксперты отдают предпочтение результативному исходу поединка. Ставки на ТБ(2,5) гола играются по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Заработав 61 балл, «Ланс» расположился на седьмом месте чемпионата Франции. Чтобы попасть в зону еврокубка, хозяевам нужно побеждать в этой игре и рассчитывать на потерю очков сразу двух прямых конкурентов в лице «Страсбура» и «Ренна», которые впереди на два балла.

Две последних игры в Лиге 1 игроки «Ланса» провели с максимальными результатами. Им поочередно удалось победить «Реймс» (2:1) и «Труа» (3:1).

«Монако» в последнем туре решает более серьезные задачи. Клуб базируется на втором месте рейтинга, опережая «Марсель» в гонке за серебро по дополнительным показателям. Чтобы не оглядываться на матч конкурента, «монегаскам» необходимо одерживать победу в предстоящей игре.

Предпосылок к этому достаточно – команда Филиппа Клемана набрала форму на финише сезона Лиги 1, одержав 9 викторий подряд. Последней жертвой «Монако» стал «Брест» (4:2).

Информация для ставок

  • Атака «Монако» забивала минимум два гола в 8 из прошлых 9 матчей Лиги 1
  • «Монако» сыграл на ТБ(2,5) в 4 прошлых выездных матчах чемпионата
  • «Ланс» проиграл 2 прошлых матча на своем поле против «Монако»

Прогноз

Статистика очных встреч, мотивация и общая игровая форма команд дают основания рекомендовать ставку на победу «Монако» по коэффициенту 2.00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.94 1.27 2.46 1.60 1.94 1.94
Фонбет 2.35 1.60
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:38
В этом матче скорее всего команды пробуют тотал больше 2.5 и обе команды забьют.
shlomo
shlomo
вчера в 16:02
Гости не проиграют
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