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«Лилль» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (02.04.2022)

вчера, 11:38
Лилль

Ставки букмекеров

«Лилль» идет очевидным фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу «Лилля» букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.50. Вероятность ничьи эксперты оценили в 4.50, а победа «Бордо» доступна по котировке 6.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.686.74
Фонбет 1.50 4.40 6.50
1XBET 1.54 4.64 6.50
BetBoom 1.50 4.59 6.68

Вместе с тем аналитики ожидают результативный исход в данном противостоянии. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Действующий чемпион Франции занимает шестое место в турнирной таблице. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 «Лилль» одержал 12 побед, 10 раз сыграл вничью и допустил семь поражений от оппонентов.

При этом «Лилль» не проигрывал на протяжении шести прошлых поединков чемпионата, а в предыдущем туре «доги» обыграли в гостях «Нант» с минимальным счетом (1:0).

«Бордо» является главным претендентом на вылет во второй французский дивизион. Клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата, располагая такими результатами: четыре победы, 10 ничьих и 15 поражений.

Отдельно стоит выделить защиту «Бордо», у которой накопилось 70 пропущенных голов в Лиге 1. Вместе с тем, клуб последовательно потерпел поражения от «Труа» (0:2), ПСЖ (0:3) и «Монпелье» (0:2).

Информация для ставок

  • «Бордо» сыграл на ТБ(2,5) голов в 18 из последних 20 матчей Лиги 1
  • «Лилль» не пропускал голы в 6 предыдущих матчах чемпионата Франции
  • «Лилль» побеждал «Бордо» в 5 прошлых очных встречах

Прогноз

«Лилль» стабильно обыгрывает «Бордо» в очных встречах, что дает основания сыграть ставку на фору (-1) гол в пользу хозяев поля. Пари с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.30 1.36 2.15 1.78 1.70 2.23
Фонбет 2.10 1.75
1XBET 2.21 1.78
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 12:07
Победа команды "Лилль" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 11:50
Лилль может гордиться выступлением в нынешней Лиги Чемпионов, ведь "догам" удалось дойти до стадии 1/8 финала. Опыт еврокубков полезен, но хозяева должны постараться попасть туда и на следующий сезон. В Лигу Чемпионов может быть и не получится, хотя по последним результатам все возможно. Хозяева за шесть туров потеряли всего четыре балла. Обилие ничейных результатов с разными соперниками- вот что не дают дружине Гурвеннека быть еще выше. И матч с Бордо прекрасная возможность для того чтобы приблизиться к топ-5....
Смена наставника совсем не помогла жирондинцам в борьбе за выживание. Если команда не может элементарно забить, если в обороне бардак, если половина состава это не уровень Первой Лиги, то все закономерно. Последнее место, шесть баллов от зоны вылета и вполне закономерный вылет во Вторую Лигу. Так оно и произойдет в итоге и никакой Гийон не поможет....
Никаких предпосылок для жирондинцев не вижу. 0-2 от Монпелье и Труа и это было на своем поле. На эмоциях удалось отобрать очки у Монако. Лилль не так результативен, часто победы заканчиваются с минимальным счетом 1-0, но не воспользоваться слабостью соперника не имеет право. Пусть и не забивает Джонатан Дэвид. Если "доги" будут настырны и настойчивы впереди, никакая низкая реализация собственных моментов не должна помешать чемпиону одержать убедительную победу. Остановился бы на минусовой форе хозяев в один мяч. И возможно с "сухим" счетом.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:46
Будет ничья,
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