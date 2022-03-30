«Лилль» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (02.04.2022)

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вчера, 11:38

Ставки букмекеров

«Лилль» идет очевидным фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу «Лилля» букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.50. Вероятность ничьи эксперты оценили в 4.50, а победа «Бордо» доступна по котировке 6.20.

Вместе с тем аналитики ожидают результативный исход в данном противостоянии. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Действующий чемпион Франции занимает шестое место в турнирной таблице. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 «Лилль» одержал 12 побед, 10 раз сыграл вничью и допустил семь поражений от оппонентов.

При этом «Лилль» не проигрывал на протяжении шести прошлых поединков чемпионата, а в предыдущем туре «доги» обыграли в гостях «Нант» с минимальным счетом (1:0).

«Бордо» является главным претендентом на вылет во второй французский дивизион. Клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата, располагая такими результатами: четыре победы, 10 ничьих и 15 поражений.

Отдельно стоит выделить защиту «Бордо», у которой накопилось 70 пропущенных голов в Лиге 1. Вместе с тем, клуб последовательно потерпел поражения от «Труа» (0:2), ПСЖ (0:3) и «Монпелье» (0:2).

Информация для ставок

«Бордо» сыграл на ТБ (2,5) голов в 18 из последних 20 матчей Лиги 1

(2,5) голов в 18 из последних 20 матчей Лиги 1 «Лилль» не пропускал голы в 6 предыдущих матчах чемпионата Франции

«Лилль» побеждал «Бордо» в 5 прошлых очных встречах

Прогноз

«Лилль» стабильно обыгрывает «Бордо» в очных встречах, что дает основания сыграть ставку на фору (-1) гол в пользу хозяев поля. Пари с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.85.