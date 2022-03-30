«Лилль» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (02.04.2022)

Ставки букмекеров
«Лилль» идет очевидным фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу «Лилля» букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.50. Вероятность ничьи эксперты оценили в 4.50, а победа «Бордо» доступна по котировке 6.20.
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02 апреля 2022, 20:00
суббота
Вместе с тем аналитики ожидают результативный исход в данном противостоянии. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Действующий чемпион Франции занимает шестое место в турнирной таблице. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 «Лилль» одержал 12 побед, 10 раз сыграл вничью и допустил семь поражений от оппонентов.
При этом «Лилль» не проигрывал на протяжении шести прошлых поединков чемпионата, а в предыдущем туре «доги» обыграли в гостях «Нант» с минимальным счетом (1:0).
«Бордо» является главным претендентом на вылет во второй французский дивизион. Клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата, располагая такими результатами: четыре победы, 10 ничьих и 15 поражений.
Отдельно стоит выделить защиту «Бордо», у которой накопилось 70 пропущенных голов в Лиге 1. Вместе с тем, клуб последовательно потерпел поражения от «Труа» (0:2), ПСЖ (0:3) и «Монпелье» (0:2).
Информация для ставок
- «Бордо» сыграл на ТБ(2,5) голов в 18 из последних 20 матчей Лиги 1
- «Лилль» не пропускал голы в 6 предыдущих матчах чемпионата Франции
- «Лилль» побеждал «Бордо» в 5 прошлых очных встречах
Прогноз
«Лилль» стабильно обыгрывает «Бордо» в очных встречах, что дает основания сыграть ставку на фору (-1) гол в пользу хозяев поля. Пари с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.85.
Смена наставника совсем не помогла жирондинцам в борьбе за выживание. Если команда не может элементарно забить, если в обороне бардак, если половина состава это не уровень Первой Лиги, то все закономерно. Последнее место, шесть баллов от зоны вылета и вполне закономерный вылет во Вторую Лигу. Так оно и произойдет в итоге и никакой Гийон не поможет....
Никаких предпосылок для жирондинцев не вижу. 0-2 от Монпелье и Труа и это было на своем поле. На эмоциях удалось отобрать очки у Монако. Лилль не так результативен, часто победы заканчиваются с минимальным счетом 1-0, но не воспользоваться слабостью соперника не имеет право. Пусть и не забивает Джонатан Дэвид. Если "доги" будут настырны и настойчивы впереди, никакая низкая реализация собственных моментов не должна помешать чемпиону одержать убедительную победу. Остановился бы на минусовой форе хозяев в один мяч. И возможно с "сухим" счетом.
Смена наставника совсем не помогла жирондинцам в борьбе за выживание. Если команда не может элементарно забить, если в обороне бардак, если половина состава это не уровень Первой Лиги, то все закономерно. Последнее место, шесть баллов от зоны вылета и вполне закономерный вылет во Вторую Лигу. Так оно и произойдет в итоге и никакой Гийон не поможет....
Никаких предпосылок для жирондинцев не вижу. 0-2 от Монпелье и Труа и это было на своем поле. На эмоциях удалось отобрать очки у Монако. Лилль не так результативен, часто победы заканчиваются с минимальным счетом 1-0, но не воспользоваться слабостью соперника не имеет право. Пусть и не забивает Джонатан Дэвид. Если "доги" будут настырны и настойчивы впереди, никакая низкая реализация собственных моментов не должна помешать чемпиону одержать убедительную победу. Остановился бы на минусовой форе хозяев в один мяч. И возможно с "сухим" счетом.