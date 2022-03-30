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«Ницца» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (02.04.2022)

вчера, 11:39
Ницца

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет опубликованы такие ставки на этот матч: победа «Ниццы» играется по коэффициенту 3.20, заключить пари на ничью можно по котировке 3.40, а победа «Ренна» оценивается в 2.34.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.686.74
Фонбет 1.50 4.40 6.50
1XBET 1.54 4.64 6.50
BetBoom 1.50 4.59 6.68

Вместе с тем, аналитики небольшое предпочтение отдают низовому формату поединка. Исход ТМ(2,5) голов доступен по котировке 1.90, ТБ(2,5) – 1.97.

Форма команд

«Ницца» не побеждала в двух минувших турах чемпионата Франции. После ничейного поединка с «Монпелье» (0:0) клуб потерпел поражение в гостях у «Марселя» (1:2).

Эти неудачи откинули «орлов» на четвертое место в турнирной таблице. Выделим, что за 29 туров чемпионата «Ницца» одержала 15 побед и шесть ничьих, допустив восемь поражений от оппонентов.

«Ренн» находится в превосходной форме. Клуб находится на серии из пяти побед кряду в Лиге 1, что позволило подняться на третье место в общем зачете.

Перед паузой, связанной с играми национальных сборных, «Ренн» сокрушил на домашней арене «Мец» (6:1), а из Лиги конференций команда вылетела от «Лестера» — 0:2 в гостях и 2:1 дома.

Информация для ставок

  • «Ренн» забивал минимум 2 гола в 5 прошлых турах Лиги 1
  • «Ницца» и «Ренн» обменялись голами в 2 последних очных встречах
  • «Ницца» побеждала в 5 последних матчах всех турниров на своем поле

Прогноз

Ставка на «обе забьют – да» кажется оптимальным вариантом на этот матч. Такое пари в БК Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.82.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.30 1.36 2.15 1.78 1.70 2.23
Фонбет 2.10 1.75
1XBET 2.21 1.78
Все комментарии
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вчера в 13:37
Футбольный клуб «Ренн» выиграет матч.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:45
Ницца победит.
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