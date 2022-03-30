«Ницца» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (02.04.2022)

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вчера, 11:39

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет опубликованы такие ставки на этот матч: победа «Ниццы» играется по коэффициенту 3.20, заключить пари на ничью можно по котировке 3.40, а победа «Ренна» оценивается в 2.34.

Вместе с тем, аналитики небольшое предпочтение отдают низовому формату поединка. Исход ТМ(2,5) голов доступен по котировке 1.90, ТБ (2,5) – 1.97.

Форма команд

«Ницца» не побеждала в двух минувших турах чемпионата Франции. После ничейного поединка с «Монпелье» (0:0) клуб потерпел поражение в гостях у «Марселя» (1:2).

Эти неудачи откинули «орлов» на четвертое место в турнирной таблице. Выделим, что за 29 туров чемпионата «Ницца» одержала 15 побед и шесть ничьих, допустив восемь поражений от оппонентов.

«Ренн» находится в превосходной форме. Клуб находится на серии из пяти побед кряду в Лиге 1, что позволило подняться на третье место в общем зачете.

Перед паузой, связанной с играми национальных сборных, «Ренн» сокрушил на домашней арене «Мец» (6:1), а из Лиги конференций команда вылетела от «Лестера» — 0:2 в гостях и 2:1 дома.

Информация для ставок

«Ренн» забивал минимум 2 гола в 5 прошлых турах Лиги 1

«Ницца» и «Ренн» обменялись голами в 2 последних очных встречах

«Ницца» побеждала в 5 последних матчах всех турниров на своем поле

Прогноз

Ставка на «обе забьют – да» кажется оптимальным вариантом на этот матч. Такое пари в БК Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.82.