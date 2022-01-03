«Лилль» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (08.01.2022)

1641198506

03 января 2022, 11:28

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет убеждены, что «Лилль» одержит победу в предстоящей игре. Ставки на успех хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.51. Шансы того, что команды сыграют вничью, оцениваются в 4.33, а победа «Лорьяна» доступна по котировке 6.85.

Также эксперты минимальное предпочтение отдают тому, что команды продемонстрируют умеренную результативность. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.94, ТБ (2.5) – 1.96.

Форма команд

«Лилль» выбрался из кризиса, который преследовал действующего чемпиона Франции на старте сезона. Сейчас «доги» базируются на восьмом месте в турнирной таблицы, но дистанция от ТОП-4 сократилась до трех баллов.

В последней игре чемпионата «Лилль» одержал седьмую победу, обыграв в гостях «Бордо» в волевом стиле (3:2). Таким образом команда продлила серию без поражений до 11 поединков в рамках всех турниров.

«Лорьян» стал автором главной сенсации минувшего тура французской Лиги 1. «Морякам» удалось отобрать очки у ПСЖ на домашней арене (1:1), хотя прежде клуб шел на серии из поражений, которая затянулась на семь поединков чемпионата.

При этом длительный кризис откинул «Лорьян» в зону прямого вылета – на 19-е место в турнирной таблице. Но чтобы выбраться из нее, гостям грядущего поединка, нужно отыграть минимальный гандикап от прямых конкурентов.

Информация для ставок

«Лорьян» не побеждал в 25 прошлых гостевых матчах Лиги 1

В 5 из прошлых 6 домашних матчей «Лилля» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Лорьян» сыграл на ТМ(2,5) в 5 из прошлых 6 матчей чемпионата

Прогноз

«Лилль» должен брать максимум очков в домашней игре против нынешнего «Лорьяна». При этом на своем поле в этом сезоне «доги» добиваются преимущественно скромных побед. Поэтому, рекомендуем комбинированную ставку на победу «Лилля» и ТМ(4,5) голов, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.75.