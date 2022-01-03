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«Лилль» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (08.01.2022)

03 января 2022, 11:28

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет убеждены, что «Лилль» одержит победу в предстоящей игре. Ставки на успех хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.51. Шансы того, что команды сыграют вничью, оцениваются в 4.33, а победа «Лорьяна» доступна по котировке 6.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.57 4.00 6.30
1XBET 1.53 4.42 7.40
BetBoom 1.55 4.10 7.00

Также эксперты минимальное предпочтение отдают тому, что команды продемонстрируют умеренную результативность. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.94, ТБ(2.5) – 1.96.

Форма команд

«Лилль» выбрался из кризиса, который преследовал действующего чемпиона Франции на старте сезона. Сейчас «доги» базируются на восьмом месте в турнирной таблицы, но дистанция от ТОП-4 сократилась до трех баллов.

В последней игре чемпионата «Лилль» одержал седьмую победу, обыграв в гостях «Бордо» в волевом стиле (3:2). Таким образом команда продлила серию без поражений до 11 поединков в рамках всех турниров.

«Лорьян» стал автором главной сенсации минувшего тура французской Лиги 1. «Морякам» удалось отобрать очки у ПСЖ на домашней арене (1:1), хотя прежде клуб шел на серии из поражений, которая затянулась на семь поединков чемпионата.

При этом длительный кризис откинул «Лорьян» в зону прямого вылета – на 19-е место в турнирной таблице. Но чтобы выбраться из нее, гостям грядущего поединка, нужно отыграть минимальный гандикап от прямых конкурентов.

Информация для ставок

  • «Лорьян» не побеждал в 25 прошлых гостевых матчах Лиги 1
  • В 5 из прошлых 6 домашних матчей «Лилля» сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Лорьян» сыграл на ТМ(2,5) в 5 из прошлых 6 матчей чемпионата

Прогноз

«Лилль» должен брать максимум очков в домашней игре против нынешнего «Лорьяна». При этом на своем поле в этом сезоне «доги» добиваются преимущественно скромных побед. Поэтому, рекомендуем комбинированную ставку на победу «Лилля» и ТМ(4,5) голов, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 1.92 2.02
Все комментарии
rt2ycr88trjd
rt2ycr88trjd
03 января в 16:16
Футбольный клуб Лилль одержит победу.
ac78epys2ucm
ac78epys2ucm
03 января в 16:16
Футбольный клуб Лилль выиграет матч.
shlomo
shlomo
03 января в 13:24
Хозяева фавориты матча
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