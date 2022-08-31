«Лилль» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

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вчера, 10:42

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Лилля» в этой игре. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.98. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а победа «Ниццы» в линии конторы Лига Ставок идет по котировке 4.00.

По мнению аналитиков, команды продемонстрируют результативный футбол в очном противостоянии. Ставки на ТБ (2,5) гола можно сыграть по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Лилль» находится на шестом месте турнирной таблицы. Клуб заработал семь очков в четырех первых турах с такими показателями забитых и пропущенных голов – 9:10.

Единственный, но крупный проигрыш в чемпионате, «Лилль» потерпел в домашней игре с ПСЖ (0:7), но в прошлом туре Лиги 1 команда успешно выступила на поле «Аяччо» (3:1), добыв вторую победу.

«Ницца» пока не может похвастаться успешными результатами в чемпионате Франции. Набрав только два очка за четыре встречи, команда обосновалась в зоне вылета на 18-м месте рейтинга. После стартовых ничьих в матчах с «Тулузой» (1:1) и «Страсбуром» (1:1) футболисты «Ниццы» последовательно проиграли «Марселю» (0:3) и «Клермону» (0:1).

Информация для ставок

«Лилль» выиграл 2 из прошлых матчей с «Ниццей» на своем поле

Ставка ТБ (2,5) гола прошла в 7 из последних 8 матчей «Лилля» в Лиге 1

(2,5) гола прошла в 7 из последних 8 матчей «Лилля» в Лиге 1 «Ницца» не побеждала в 3 последних гостевых матчах всех турниров – 2 поражения и ничья

Прогноз

«Лилль» демонстрирует более качественный футбол и лучшие результаты в новом сезоне, нежели футболисты «Ниццы», которые находятся в откровенном кризисе. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.98 в БК Лига Ставок.