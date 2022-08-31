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«Лилль» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

вчера, 10:42
Лилль

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Лилля» в этой игре. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.98. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а победа «Ниццы» в линии конторы Лига Ставок идет по котировке 4.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.993.674.04
Лига Ставок 2.05 3.45 3.55
1XBET 2.03 3.66 4.00

По мнению аналитиков, команды продемонстрируют результативный футбол в очном противостоянии. Ставки на ТБ(2,5) гола можно сыграть по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Лилль» находится на шестом месте турнирной таблицы. Клуб заработал семь очков в четырех первых турах с такими показателями забитых и пропущенных голов – 9:10.

Единственный, но крупный проигрыш в чемпионате, «Лилль» потерпел в домашней игре с ПСЖ (0:7), но в прошлом туре Лиги 1 команда успешно выступила на поле «Аяччо» (3:1), добыв вторую победу.

«Ницца» пока не может похвастаться успешными результатами в чемпионате Франции. Набрав только два очка за четыре встречи, команда обосновалась в зоне вылета на 18-м месте рейтинга. После стартовых ничьих в матчах с «Тулузой» (1:1) и «Страсбуром» (1:1) футболисты «Ниццы» последовательно проиграли «Марселю» (0:3) и «Клермону» (0:1).

Информация для ставок

  • «Лилль» выиграл 2 из прошлых матчей с «Ниццей» на своем поле
  • Ставка ТБ(2,5) гола прошла в 7 из последних 8 матчей «Лилля» в Лиге 1
  • «Ницца» не побеждала в 3 последних гостевых матчах всех турниров – 2 поражения и ничья

Прогноз

«Лилль» демонстрирует более качественный футбол и лучшие результаты в новом сезоне, нежели футболисты «Ниццы», которые находятся в откровенном кризисе. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.98 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.49 1.93 1.97 1.52 2.69
Лига Ставок 2.60 1.46 1.82 1.92 1.46 2.60
1XBET 1.81 2.11
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:52
Победа хозяев!
hg6xfxq7febb
hg6xfxq7febb
вчера в 11:14
Победу одержит «Лилль»
Гость
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