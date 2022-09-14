Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2022/2023

«Лилль» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (17.09.2022)

вчера, 17:16
Лилль

Ставки букмекеров

Сыграть победу «Лилля» в предстоящем матче букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.80, что делает хозяев поля фаворитом поединка. Вероятность ничьи оценивается в 4.13, а победа «Тулузы» доступна по котировке 4.30.

Франция. Лига 1 2022/2023
Лилль
Тулуза
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышПроигрыш
- : -
17 сентября 2022, 22:00
суббота
ВыигрышПроигрышПроигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.784.214.43
Лига Ставок 1.82 3.95 4.20
1XBET 1.82 4.18 4.38

Аналитики букмекера также считают, что «Лилль» и «Тулуза» проведут результативное противостояние. Вариант ТБ(2,5) гола доступен по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.18.

Форма команд

«Лилль» обосновался на восьмом месте чемпионата, Набрав 10 очков в семи проведенных туров. Помимо трех побед и одной ничьей, клуб допустил три поражения в лиге – самое крупное от ПСЖ (1:7).

После успешных выступлений на поле «Монпелье» (3:1) футболисты «Лилля» отправились в гости к «Марселю», где команда уступила со счетом 1:2.

«Тулуза» расположилась на 11-м месте французской Лиги 1. На счету команды восемь очков со следующими показателями успешности: две победы, две ничьи и три поражения.

После трех неудач подряд футболисты «Тулузы» смогли проявить себя в домашней встрече против «Реймса» (1:0).

Информация для ставок

  • «Лилль» сыграл на ТБ(2,5) гола в 10 из прошлых 11 матчей Лиги 1
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 2 из 3 гостевых матчей «Тулузы»
  • «Лилль» забивал и пропускал голы в 3 домашних матчах чемпионата

Прогноз

«Лилль» и «Тулуза» предпочитают играть в атаку, от чего часто страдает защита обеих команд. Поэтому, рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.83 1.29 2.35 1.66 1.85 2.07
Лига Ставок 2.24 1.63 1.77 2.02
1XBET 2.34 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:02
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
y23pjsvcfryk
y23pjsvcfryk
вчера в 19:27
Фаворит матча «Лилль»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 