«Лилль» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (17.09.2022)

Ставки букмекеров
Сыграть победу «Лилля» в предстоящем матче букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.80, что делает хозяев поля фаворитом поединка. Вероятность ничьи оценивается в 4.13, а победа «Тулузы» доступна по котировке 4.30.
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17 сентября 2022, 22:00
суббота
Аналитики букмекера также считают, что «Лилль» и «Тулуза» проведут результативное противостояние. Вариант ТБ(2,5) гола доступен по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.18.
Форма команд
«Лилль» обосновался на восьмом месте чемпионата, Набрав 10 очков в семи проведенных туров. Помимо трех побед и одной ничьей, клуб допустил три поражения в лиге – самое крупное от ПСЖ (1:7).
После успешных выступлений на поле «Монпелье» (3:1) футболисты «Лилля» отправились в гости к «Марселю», где команда уступила со счетом 1:2.
«Тулуза» расположилась на 11-м месте французской Лиги 1. На счету команды восемь очков со следующими показателями успешности: две победы, две ничьи и три поражения.
После трех неудач подряд футболисты «Тулузы» смогли проявить себя в домашней встрече против «Реймса» (1:0).
Информация для ставок
- «Лилль» сыграл на ТБ(2,5) гола в 10 из прошлых 11 матчей Лиги 1
- Ставка ТБ(2,5) прошла в 2 из 3 гостевых матчей «Тулузы»
- «Лилль» забивал и пропускал голы в 3 домашних матчах чемпионата
Прогноз
«Лилль» и «Тулуза» предпочитают играть в атаку, от чего часто страдает защита обеих команд. Поэтому, рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.