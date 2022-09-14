«Лилль» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (17.09.2022)

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вчера, 17:16

Ставки букмекеров

Сыграть победу «Лилля» в предстоящем матче букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.80, что делает хозяев поля фаворитом поединка. Вероятность ничьи оценивается в 4.13, а победа «Тулузы» доступна по котировке 4.30.

Аналитики букмекера также считают, что «Лилль» и «Тулуза» проведут результативное противостояние. Вариант ТБ (2,5) гола доступен по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.18.

Форма команд

«Лилль» обосновался на восьмом месте чемпионата, Набрав 10 очков в семи проведенных туров. Помимо трех побед и одной ничьей, клуб допустил три поражения в лиге – самое крупное от ПСЖ (1:7).

После успешных выступлений на поле «Монпелье» (3:1) футболисты «Лилля» отправились в гости к «Марселю», где команда уступила со счетом 1:2.

«Тулуза» расположилась на 11-м месте французской Лиги 1. На счету команды восемь очков со следующими показателями успешности: две победы, две ничьи и три поражения.

После трех неудач подряд футболисты «Тулузы» смогли проявить себя в домашней встрече против «Реймса» (1:0).

Информация для ставок

«Лилль» сыграл на ТБ (2,5) гола в 10 из прошлых 11 матчей Лиги 1

(2,5) гола в 10 из прошлых 11 матчей Лиги 1 Ставка ТБ (2,5) прошла в 2 из 3 гостевых матчей «Тулузы»

(2,5) прошла в 2 из 3 гостевых матчей «Тулузы» «Лилль» забивал и пропускал голы в 3 домашних матчах чемпионата

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