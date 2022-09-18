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«Лион» — ПСЖ. Прогноз на матч чемпионата Франции (18.09.2022)

вчера, 09:30
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что ПСЖ победит в этом матче. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.65. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.90, а победа «Лиона» в линии компании Лига Ставок идет по цене 4.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.604.961.65
Лига Ставок 5.20 5.00 1.51
Мелбет 5.48 5.10 1.53
1XBET 5.40 5.35 1.55

Также аналитики убеждены, что «Лион» и ПСЖ порадуют болельщиков забитыми голами. Поставить на ТБ(2,5) можно по котировке 1.33, ТМ(2,5) – 3.10.

Форма команд

«Лион» опустился на пятое место турнирной таблицы, потерпев проигрыши в двух предыдущих турах Лиги 1. После неудачной игры на поле «Лорьяна» (1:3) команда не сумела набрать очки в гостевом противостоянии с «Монако» (1:2). При этом «Лион» выиграл все четыре домашних поединка чемпионата с общим счетом 13:3.

ПСЖ имеет условное преимущество над вторым «Марселем», находясь на первом месте турнирной таблицы чемпионата Франции. В предыдущем туре лиги команда одержала шестую победу, скромно обыграв на своем поле «Брест» (1:0).

Также футболисты ПСЖ успешно выступают на групповой стадии Лиги чемпионов, где после трудовой победы над «Ювентусом» (2:1) команда обыграла в гостях «Маккаби» (3:1).

Информация для ставок

  • ПСЖ забивал минимум три гола в 8 последних гостевых матчах лиги
  • «Лион» побеждал в 8 прошлых домашних матчах чемпионата
  • «Лион» забивал минимум два гола в 9 прошлых матчах на своем поле

Прогноз

Несмотря на определенные проблемы, «Лион» продолжает стабильно забивать в чемпионате Франции, а у ПСЖ лучшая атака Лиги 1. Поэтому, рекомендуем поставить на ТБ(3) гола по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.39 2.59 1.56
Лига Ставок 2.70 1.43
Мелбет 3.62 1.31
1XBET 1.64 2.31
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:27
Победа команды гостей и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:56
Победа ПСЖ
shlomo
shlomo
вчера в 09:34
Фаворит матча очевиден
Гость
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