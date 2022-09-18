«Лион» — ПСЖ. Прогноз на матч чемпионата Франции (18.09.2022)

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вчера, 09:30

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что ПСЖ победит в этом матче. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.65. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.90, а победа «Лиона» в линии компании Лига Ставок идет по цене 4.80.

Также аналитики убеждены, что «Лион» и ПСЖ порадуют болельщиков забитыми голами. Поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.33, ТМ(2,5) – 3.10.

Форма команд

«Лион» опустился на пятое место турнирной таблицы, потерпев проигрыши в двух предыдущих турах Лиги 1. После неудачной игры на поле «Лорьяна» (1:3) команда не сумела набрать очки в гостевом противостоянии с «Монако» (1:2). При этом «Лион» выиграл все четыре домашних поединка чемпионата с общим счетом 13:3.

ПСЖ имеет условное преимущество над вторым «Марселем», находясь на первом месте турнирной таблицы чемпионата Франции. В предыдущем туре лиги команда одержала шестую победу, скромно обыграв на своем поле «Брест» (1:0).

Также футболисты ПСЖ успешно выступают на групповой стадии Лиги чемпионов, где после трудовой победы над «Ювентусом» (2:1) команда обыграла в гостях «Маккаби» (3:1).

Информация для ставок

ПСЖ забивал минимум три гола в 8 последних гостевых матчах лиги

забивал минимум три гола в 8 последних гостевых матчах лиги «Лион» побеждал в 8 прошлых домашних матчах чемпионата

«Лион» забивал минимум два гола в 9 прошлых матчах на своем поле

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