«Лион» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (19.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Лион» очевидным фаворитом этого матча, предлагая за победу хозяев поля коэффициенту 1.33. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 5.90, а победа «Труа» доступна по цене 9.00.
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19 августа 2022, 22:00
пятница
Также эксперты прогнозируют результативный исход в этом противостоянии. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.45, ТМ(2,5) – 2.90.
Форма команд
«Лион» пропустил предыдущий тур чемпионата Франции. Из-за непригодного состояния газона игра «ткачей» на поле «Лорьяна» был отменена.
В стартовом туре Лиги 1 «Лион» принимал на домашней арене «Аяччо», который удалось обыграть в результативном формате (2:1).
«Труа» не набрала очки в двух первых турах французской Лиги 1. В стартовом туре команда уступила в гостях «Монпелье» (2:3), несмотря на два забитых гола. Затем игроки «Труа» неудачно сыграли на домашней арене с «Тулузой», пропустив три безответных мяча.
Информация для ставок
- «Лион» выиграл 9 прошлых матчей против «Труа»
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 4 из последних 5 очных встреч
- «Лион» забивал минимум три гола в 4 из предыдущих 5 матчей с «Труа»
Прогноз
«Труа» провалилась в двух первых матчах чемпионата Франции. «Лион», в свою очередь, стабильно и уверенно обыгрывает предстоящего соперника. Рекомендуем поставить на фору (-1) в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.