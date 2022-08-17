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«Лион» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (19.08.2022)

сегодня, 13:37
Труа

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Лион» очевидным фаворитом этого матча, предлагая за победу хозяев поля коэффициенту 1.33. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 5.90, а победа «Труа» доступна по цене 9.00.

Франция. Лига 1 2022/2023
Лион
Труа
Выигрыш
- : -
19 августа 2022, 22:00
пятница
ПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.355.928.71
Лига Ставок 1.33 5.80 8.60
Мелбет 1.34 6.00 9.60
1XBET 1.34 6.00 9.60

Также эксперты прогнозируют результативный исход в этом противостоянии. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.45, ТМ(2,5) – 2.90.

Форма команд

«Лион» пропустил предыдущий тур чемпионата Франции. Из-за непригодного состояния газона игра «ткачей» на поле «Лорьяна» был отменена.

В стартовом туре Лиги 1 «Лион» принимал на домашней арене «Аяччо», который удалось обыграть в результативном формате (2:1).

«Труа» не набрала очки в двух первых турах французской Лиги 1. В стартовом туре команда уступила в гостях «Монпелье» (2:3), несмотря на два забитых гола. Затем игроки «Труа» неудачно сыграли на домашней арене с «Тулузой», пропустив три безответных мяча.

Информация для ставок

  • «Лион» выиграл 9 прошлых матчей против «Труа»
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 4 из последних 5 очных встреч
  • «Лион» забивал минимум три гола в 4 из предыдущих 5 матчей с «Труа»

Прогноз

«Труа» провалилась в двух первых матчах чемпионата Франции. «Лион», в свою очередь, стабильно и уверенно обыгрывает предстоящего соперника. Рекомендуем поставить на фору (-1) в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.51 2.11 1.81
Лига Ставок 2.55 1.49 2.04 1.76
Мелбет 2.53 1.47
1XBET 2.53 1.47
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