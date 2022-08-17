«Лион» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (19.08.2022)

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сегодня, 13:37

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Лион» очевидным фаворитом этого матча, предлагая за победу хозяев поля коэффициенту 1.33. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по котировке 5.90, а победа «Труа» доступна по цене 9.00.

Также эксперты прогнозируют результативный исход в этом противостоянии. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.45, ТМ(2,5) – 2.90.

Форма команд

«Лион» пропустил предыдущий тур чемпионата Франции. Из-за непригодного состояния газона игра «ткачей» на поле «Лорьяна» был отменена.

В стартовом туре Лиги 1 «Лион» принимал на домашней арене «Аяччо», который удалось обыграть в результативном формате (2:1).

«Труа» не набрала очки в двух первых турах французской Лиги 1. В стартовом туре команда уступила в гостях «Монпелье» (2:3), несмотря на два забитых гола. Затем игроки «Труа» неудачно сыграли на домашней арене с «Тулузой», пропустив три безответных мяча.

Информация для ставок

«Лион» выиграл 9 прошлых матчей против «Труа»

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 4 из последних 5 очных встреч

(2,5) гола в 4 из последних 5 очных встреч «Лион» забивал минимум три гола в 4 из предыдущих 5 матчей с «Труа»

Прогноз

«Труа» провалилась в двух первых матчах чемпионата Франции. «Лион», в свою очередь, стабильно и уверенно обыгрывает предстоящего соперника. Рекомендуем поставить на фору (-1) в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.