«Лорьян» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (16.01.2022)

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12 января 2022, 12:50

Ставки букмекеров

С минимальным предпочтением букмекеры ставят в этой встрече на «Лорьян». Ставки в пользу победы хозяев поля БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.41. Победа «Анже» доступна для пари по котировке 3.02, а ничья оценивается в 3.42.

В линии голов больше шансов отводится на низовой формат противостояния. Ставки ТМ(2.5) мячей идут по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лорьян» расположился в зоне переходных игр Лиги 1 (18-е место). Команда набрала 19 очков за 16 туров, показав такие результаты: три победы, семь ничьих и девять поражений.

Прошлый тур чемпионата «Лорьян» пропустил из-за пандемии, а до этого «морякам» удалось набрать один балл в домашней игре против ПСЖ (1:1), которой предшествовала серия из семи поражений кряду.

«Анже» сигнализирует нам с 12-й строчки в турнирной таблице чемпионата Франции. У этой команды шесть побед и семь мировых матчей, при шести поражениях от соперников.

При этом в пяти последних турах лиги игроки «Анже» добились лишь одной победы – в гостях над «Реймсом» (2:1), после которой, команда не взяла очки в противостояниях с «Клермоном» (0:1) и «Монпелье» (1:4).

Информация для ставок

«Лорьян» не побеждал в 12 последних турах чемпионата

В 6 из прошлых 7 матчей «Лорьяна» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2.5)

Команды сыграли на ТМ(2,5) в 5 предыдущих очных встречах

Прогноз

В девяти домашних играх чемпионата атака «Лорьяна» организовала всего восемь голов, а «Анже» за три предыдущих матча всех турниров смог забить только один мяч. Поэтому, рекомендуем ставку на ТМ(2.5) по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.