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«Лорьян» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (16.01.2022)

12 января 2022, 12:50

Ставки букмекеров

С минимальным предпочтением букмекеры ставят в этой встрече на «Лорьян». Ставки в пользу победы хозяев поля БК Фонбет принимает по коэффициенту 2.41. Победа «Анже» доступна для пари по котировке 3.02, а ничья оценивается в 3.42.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.383.393.14
Фонбет 2.40 3.35 3.00
Мелбет 2.50 3.42 3.09
1XBET 2.50 3.42 3.09
BetBoom 2.44 3.29 3.14

В линии голов больше шансов отводится на низовой формат противостояния. Ставки ТМ(2.5) мячей идут по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лорьян» расположился в зоне переходных игр Лиги 1 (18-е место). Команда набрала 19 очков за 16 туров, показав такие результаты: три победы, семь ничьих и девять поражений.

Прошлый тур чемпионата «Лорьян» пропустил из-за пандемии, а до этого «морякам» удалось набрать один балл в домашней игре против ПСЖ (1:1), которой предшествовала серия из семи поражений кряду.

«Анже» сигнализирует нам с 12-й строчки в турнирной таблице чемпионата Франции. У этой команды шесть побед и семь мировых матчей, при шести поражениях от соперников.

При этом в пяти последних турах лиги игроки «Анже» добились лишь одной победы – в гостях над «Реймсом» (2:1), после которой, команда не взяла очки в противостояниях с «Клермоном» (0:1) и «Монпелье» (1:4).

Информация для ставок

  • «Лорьян» не побеждал в 12 последних турах чемпионата
  • В 6 из прошлых 7 матчей «Лорьяна» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2.5)
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) в 5 предыдущих очных встречах

Прогноз

В девяти домашних играх чемпионата атака «Лорьяна» организовала всего восемь голов, а «Анже» за три предыдущих матча всех турниров смог забить только один мяч. Поэтому, рекомендуем ставку на ТМ(2.5) по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.56 1.77 2.12 1.39 3.01
Мелбет 1.78 2.21
1XBET 1.78 2.21
Все комментарии
Gahi
Gahi
12 января в 20:41
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
9x7mvp766thg
9x7mvp766thg
12 января в 13:00
Футбольный клуб «Лорьян» одержит победу.
grfsv6nhgwvx
grfsv6nhgwvx
12 января в 12:58
Футбольный клуб «Лорьян» выиграет матч.
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