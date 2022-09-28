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«Лорьян» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (02.10.2022)

вчера, 15:44
Лорьян

Ставки букмекеров

В этой игре аналитики не определяют фаворита. Победа «Лорьяна» в букмекерской конторе Лига Ставок идет по коэффициенту 2.80, а победу «Лилля» можно сыграть по котировке 2.40. Вероятность ничейного исхода оценена в 3.60.

Франция. Лига 1 2022/2023
Лорьян
Лилль
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
- : -
02 октября 2022, 14:00
воскресенье
ВыигрышПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.883.762.45
Лига Ставок 2.85 3.55 2.45
1XBET 2.93 3.72 2.47

При этом эксперты считают, что «Лорьян» и «Лилль» проведут результативной поединок. Ставки на ТБ(2,5) гола идут по котировке 1.74, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Лорьян» неожиданно занимает третье место в турнирной таблице, заработав 19 очков за восемь туров. В текущем сезоне Лиги 1 клуб допустил только один проигрыш, одержав шесть побед и одну ничью.

После гостевого поражения от «Ланса» (2:5) футболисты «Лорьяна» одержали четыре победы кряду, одолев таких соперников: «Аяччо» (1:0), «Лион» (3:1), «Нант» (3:2) и «Осер» (3:1).

«Лилль» находится на седьмом месте рейтинга, набрав 13 баллов в чемпионате Франции. Помимо четырех победных игр команда зафиксировала одну ничью и три поражения.

В предыдущем туре Лиги 1 «Лилль» победил на домашней арене «Тулузу» (2:1), а до этого команда уступила в гостях «Марселю» (1:2).

Информация для ставок

  • «Лилль» сыграл на ТБ(2,5) гола в 6 последних матчах Лиги 1
  • «Лорьян» забивал минимум три гола в 3 прошлых турах чемпионата
  • «Лорьян» сыграл на ТБ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей лиги

Прогноз

Нынешний «Лорьян» наверняка даст достойный отпор «Лиллю» на своем поле. Рекомендуем в этом матче воспользоваться ставкой на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.26 1.37 2.13 1.79 1.68 2.31
Лига Ставок 2.04 1.76 1.62 2.27
1XBET 2.14 1.83
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:56
Думаю что гости победят !
Гость
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