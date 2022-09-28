«Лорьян» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (02.10.2022)

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вчера, 15:44

Ставки букмекеров

В этой игре аналитики не определяют фаворита. Победа «Лорьяна» в букмекерской конторе Лига Ставок идет по коэффициенту 2.80, а победу «Лилля» можно сыграть по котировке 2.40. Вероятность ничейного исхода оценена в 3.60.

При этом эксперты считают, что «Лорьян» и «Лилль» проведут результативной поединок. Ставки на ТБ (2,5) гола идут по котировке 1.74, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Лорьян» неожиданно занимает третье место в турнирной таблице, заработав 19 очков за восемь туров. В текущем сезоне Лиги 1 клуб допустил только один проигрыш, одержав шесть побед и одну ничью.

После гостевого поражения от «Ланса» (2:5) футболисты «Лорьяна» одержали четыре победы кряду, одолев таких соперников: «Аяччо» (1:0), «Лион» (3:1), «Нант» (3:2) и «Осер» (3:1).

«Лилль» находится на седьмом месте рейтинга, набрав 13 баллов в чемпионате Франции. Помимо четырех победных игр команда зафиксировала одну ничью и три поражения.

В предыдущем туре Лиги 1 «Лилль» победил на домашней арене «Тулузу» (2:1), а до этого команда уступила в гостях «Марселю» (1:2).

Информация для ставок

«Лилль» сыграл на ТБ (2,5) гола в 6 последних матчах Лиги 1

(2,5) гола в 6 последних матчах Лиги 1 «Лорьян» забивал минимум три гола в 3 прошлых турах чемпионата

«Лорьян» сыграл на ТБ (2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей лиги

Прогноз

Нынешний «Лорьян» наверняка даст достойный отпор «Лиллю» на своем поле. Рекомендуем в этом матче воспользоваться ставкой на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.70 в БК Лига Ставок.