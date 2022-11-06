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«Лорьян» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (06.11.2022)

вчера, 10:10
ПСЖ

Ставки букмекеров

Статус очевидного фаворита этой встречи на себе примеряют гости. Поставить на победу ПСЖ можно по коэффициенту 1.34, ничья оценивается в 6.10, а победа «Лорьяна» доступна по котировке 9.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle9.046.211.32
Лига Ставок 7.40 5.60 1.34
Мелбет 8.73 5.64 1.36
1XBET 8.80 5.90 1.36

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Лорьян» и ПСЖ проведут результативный матч. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.44, ТМ(2,5) – 2.70.

Форма команд

«Лорьян» опустился в рейтинге чемпионата Франции на четвертое место. После победной серии, которая насчитывала шесть туров, клуб смог набрать только два очка в трех предыдущих поединках лиги.

В предыдущем туре «Лорьяна» допустил второе поражение в сезоне, проиграв дома «Ницце» (1:2), а до этого команда последовательно разделила очки с «Труа» (2:2) и «Реймсом» (0:0).

ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате Франции, выиграв 11 из 13 матчей в этом сезоне. В трех последних турах лиги столичная команда одолела «Марсель» (1:0), «Аяччо» (3:0) и «Труа» (4:3).

Также футболисты ПСЖ не смогли квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов с первого места квартета, пропустив вперед «Бенфику» после скромной победы в Турине над «Ювентусом» (2:1).

Информация для ставок

  • «Лорьян» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей
  • ПСЖ забивал и пропускал голы в 3 последних поединках
  • Команды обменялись голами в 3 предыдущих очных встречах

Прогноз

Мы считаем, что «Лорьян» и ПСЖ допустят результативные ошибки в очной встрече. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.42 2.39 1.63
Лига Ставок 2.28 1.58
Мелбет 3.00 1.41
1XBET 2.53 1.55
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:20
Сложный будет матч для ПСЖ
Гость
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