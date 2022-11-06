«Лорьян» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (06.11.2022)

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вчера, 10:10

Ставки букмекеров

Статус очевидного фаворита этой встречи на себе примеряют гости. Поставить на победу ПСЖ можно по коэффициенту 1.34, ничья оценивается в 6.10, а победа «Лорьяна» доступна по котировке 9.40.

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Лорьян» и ПСЖ проведут результативный матч. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.44, ТМ(2,5) – 2.70.

Форма команд

«Лорьян» опустился в рейтинге чемпионата Франции на четвертое место. После победной серии, которая насчитывала шесть туров, клуб смог набрать только два очка в трех предыдущих поединках лиги.

В предыдущем туре «Лорьяна» допустил второе поражение в сезоне, проиграв дома «Ницце» (1:2), а до этого команда последовательно разделила очки с «Труа» (2:2) и «Реймсом» (0:0).

ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате Франции, выиграв 11 из 13 матчей в этом сезоне. В трех последних турах лиги столичная команда одолела «Марсель» (1:0), «Аяччо» (3:0) и «Труа» (4:3).

Также футболисты ПСЖ не смогли квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов с первого места квартета, пропустив вперед «Бенфику» после скромной победы в Турине над «Ювентусом» (2:1).

Информация для ставок

«Лорьян» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей

ПСЖ забивал и пропускал голы в 3 последних поединках

забивал и пропускал голы в 3 последних поединках Команды обменялись голами в 3 предыдущих очных встречах

Прогноз