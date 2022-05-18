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«Лорьян» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

вчера, 15:32
Труа

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой игры эксперты считают «Лорьян». Поставить на победу хозяев поля в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.15. Ставки на ничью принимаются по цене 3.50, а победа «Труа» играется по котировке 3.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.453.36
Фонбет 2.12 3.50 3.40
Мелбет 2.21 3.72 3.38
1XBET 2.21 3.72 3.38
BetBoom 2.16 3.51 3.51

Аналитики также считают, что команды суммарно забьют минимум три гола. Ставки на ТБ(2,5) идут по цене 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Восемь побед и 11 ничейных исходов суммарно принесли «Лорьяну» 35 баллов. С таким показателем успешности клуб обосновался на 17-м месте турнирной таблицы, избежав борьбы за выживание в последнем туре.

По ходу этого сезона «Лорьян» допустил 18 поражений от соперников, три из которых припали на прошлый тур. После неудачных матчей против «Ренна» (0:5), «Реймса» (1:2) и «Марселя» (0:3) «моряки» разделили очки с «Бордо» (0:0).

«Труа» тоже гарантировала себе участие в следующем созыве Лиги 1. За 37 проведенных туров клуб одержал девять побед и 10 ничьих, накопив 37 очков, дающие право занять 15-е место на финише сезона.

В трех минувших турах чемпионата футболисты «Труа» продемонстрировали все возможные результаты: победа над «Лиллем» (3:0), ничья в игре с ПСЖ (2:2) и поражение от «Ланса» (1:3).

Информация для ставок

  • «Труа» сыграла на ТБ(2,5) гола в 3 прошлых турах Лиги 1
  • «Труа» забивала и пропускала голы в 2 предыдущих матчах чемпионата
  • «Лорьян» забивал минимум гол 3 из прошлых 4 домашних матчей лиги

Прогноз

В этой игре рекомендуем сыграть ставку «оба забьют – да» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.43 2.03 1.87 1.56 2.52
Фонбет 1.98 1.82
Мелбет 2.06 1.89
1XBET 2.06 1.89
Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 15:50
Победа Труа.
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