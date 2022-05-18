«Лорьян» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

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вчера, 15:32

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой игры эксперты считают «Лорьян». Поставить на победу хозяев поля в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.15. Ставки на ничью принимаются по цене 3.50, а победа «Труа» играется по котировке 3.20.

Аналитики также считают, что команды суммарно забьют минимум три гола. Ставки на ТБ (2,5) идут по цене 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

Восемь побед и 11 ничейных исходов суммарно принесли «Лорьяну» 35 баллов. С таким показателем успешности клуб обосновался на 17-м месте турнирной таблицы, избежав борьбы за выживание в последнем туре.

По ходу этого сезона «Лорьян» допустил 18 поражений от соперников, три из которых припали на прошлый тур. После неудачных матчей против «Ренна» (0:5), «Реймса» (1:2) и «Марселя» (0:3) «моряки» разделили очки с «Бордо» (0:0).

«Труа» тоже гарантировала себе участие в следующем созыве Лиги 1. За 37 проведенных туров клуб одержал девять побед и 10 ничьих, накопив 37 очков, дающие право занять 15-е место на финише сезона.

В трех минувших турах чемпионата футболисты «Труа» продемонстрировали все возможные результаты: победа над «Лиллем» (3:0), ничья в игре с ПСЖ (2:2) и поражение от «Ланса» (1:3).

Информация для ставок

«Труа» сыграла на ТБ (2,5) гола в 3 прошлых турах Лиги 1

(2,5) гола в 3 прошлых турах Лиги 1 «Труа» забивала и пропускала голы в 2 предыдущих матчах чемпионата

«Лорьян» забивал минимум гол 3 из прошлых 4 домашних матчей лиги

Прогноз

В этой игре рекомендуем сыграть ставку «оба забьют – да» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.