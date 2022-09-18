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«Марсель» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (18.09.2022)

вчера, 09:01
Ренн

Ставки букмекеров

«Марсель» считается фаворитом в домашнем противостоянии с «Ренном». Ставки на успех хозяев поля можно разместить по коэффициенту 2.05. При этом вероятность ничьи оценивается в 3.50, а победа гостей идет в линии букмекерской конторы Лига Ставок по котировке 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.103.613.71
Лига Ставок 2.05 3.45 3.50

В линии голов аналитики отдают предпочтение результативному исходу поединка. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

Шесть побед и одна ничья принесли «Марселю» 19 очков и текущее второе место в чемпионате Франции, где команда отстает от лидера ПСЖ только по дополнительным показателям.

В предыдущем туре Лиги 1 футболисты «Марселя» успешно приняли на домашней арене «Лилль» (2:1), одержав пятую кряду победу в национальном первенстве. При этом клуб плохо выступает на групповой стадии Лиги чемпионов, где у него стартовые поражения от «Тоттенхэма» (0:2) и «Айнтрахта» (0:1).

«Ренн» хорошо проявил себя в трех последних турах Лиги 1, заработав семь очков. Команде удалось победить «Брест» (3:1) и «Осер» (5:0), а также разделить очки в гостях с «Труа» (1:1). Благодаря этим успехам «Ренн» поднялся на восьмое место рейтинга.

Информация для ставок

  • «Марсель» выиграл все 4 домашних матча в Лиге 1
  • «Ренн» проиграл в 2 предыдущих матчах на поле «Марселя»
  • «Ренн» еще не побеждал в 3 гостевых матчах чемпионата Франции

Прогноз

Мы считаем, что «Марсель» оправданный фаворит в домашнем противостоянии с «Ренном». Хозяева ударно проводят матчи чемпионата на своем поле, а также стабильно обыгрывают соперника. Предлагаем поставить на победу «Марселя» по коэффициенту 2.05 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.21 1.38 2.09 1.82 1.65 2.38
Лига Ставок 1.99 1.76 1.59 2.27
Все комментарии
zajtg46h54y6
zajtg46h54y6
вчера в 10:24
Победу одержит «Марсель»
d2vertfpf7fz
d2vertfpf7fz
вчера в 10:23
Фаворит матча «Марсель»
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:37
Хозяева выиграют этот матч
Гость
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