«Марсель» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

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вчера, 15:43

Ставки букмекеров

Статус умеренного фаворита в этом матче на себе примеряет «Марсель». Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.15. В это же время вероятность победы «Страсбура» оценивается в 3.35, а ничья играется по котировке 3.70.

Анализ линии голов дет понять, что эксперты ждут результативный формат. Поставить на ТБ (2,5) гола можно за 1.78, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

В предыдущем туре Лиги 1 футболисты «Марселя» уступили в гостях «Ренну» (0:2). Недобор очков откинул южан на третье место рейтинга, а инициативу в борьбе за серебро перехватил «Монако», у которого лучше дополнительные показатели.

Выделим, что в завершающемся сезоне Лиги 1 «Марсель» провел 20 победных и восемь ничейных матчей, девять раз проиграв своим оппонентам. Атака клуба организовала 59 забитых голов, а защита пропустила 38 мячей.

«Страсбур» занимает пятое место рейтинга в чемпионате, набрав 63 очка. В этом розыгрыше Лиги 1 команда организовала 17 побед, 12 ничьих и восемь поражений. Общее соотношение забитых и пропущенных голов составило 60 против 39.

В двух предыдущих турах лиги игроки «Страсбура» проявили себя с максимальной самоотдачей. Им удалось обыграть «Брест» (1:0) и «Клермон» (1:0).

Информация для ставок

«Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) в 10 из прошлых 12 матчей Лиги 1

«Страсбур» не проигрывал в 14 из последних 15 матчей чемпионата

«Марсель» и «Страсбур» сыграли на ТМ(2,5) в 4 из предыдущих 5 очных встреч

Прогноз

Ставка на ТМ(3) гола видится оптимальным решением для этой встречи. Пари с таким условием букмекерская контора Фонбет предлагает заключить по коэффициенту 1.62.