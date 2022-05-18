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«Марсель» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (21.05.2022)

вчера, 15:43
Марсель

Ставки букмекеров

Статус умеренного фаворита в этом матче на себе примеряет «Марсель». Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.15. В это же время вероятность победы «Страсбура» оценивается в 3.35, а ничья играется по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.193.603.41
Фонбет 2.13 3.55 3.35
BetBoom 2.19 3.58 3.38

Анализ линии голов дет понять, что эксперты ждут результативный формат. Поставить на ТБ(2,5) гола можно за 1.78, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

В предыдущем туре Лиги 1 футболисты «Марселя» уступили в гостях «Ренну» (0:2). Недобор очков откинул южан на третье место рейтинга, а инициативу в борьбе за серебро перехватил «Монако», у которого лучше дополнительные показатели.

Выделим, что в завершающемся сезоне Лиги 1 «Марсель» провел 20 победных и восемь ничейных матчей, девять раз проиграв своим оппонентам. Атака клуба организовала 59 забитых голов, а защита пропустила 38 мячей.

«Страсбур» занимает пятое место рейтинга в чемпионате, набрав 63 очка. В этом розыгрыше Лиги 1 команда организовала 17 побед, 12 ничьих и восемь поражений. Общее соотношение забитых и пропущенных голов составило 60 против 39.

В двух предыдущих турах лиги игроки «Страсбура» проявили себя с максимальной самоотдачей. Им удалось обыграть «Брест» (1:0) и «Клермон» (1:0).

Информация для ставок

  • «Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) в 10 из прошлых 12 матчей Лиги 1
  • «Страсбур» не проигрывал в 14 из последних 15 матчей чемпионата
  • «Марсель» и «Страсбур» сыграли на ТМ(2,5) в 4 из предыдущих 5 очных встреч

Прогноз

Ставка на ТМ(3) гола видится оптимальным решением для этой встречи. Пари с таким условием букмекерская контора Фонбет предлагает заключить по коэффициенту 1.62.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.17 1.38 2.11 1.79 1.65 2.35
Фонбет 2.10 1.75
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:49
Все может быть.
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