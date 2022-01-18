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«Мец» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (23.01.2022)

18 января 2022, 12:57

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отдают гостям. В линии БК Фонбет ставки на победу «Ниццы» идут по коэффициенту 1.74, в то время как победа «Меца» оценивается в 5.15. Ничья в данном противостоянии доступна по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.783.421.81
Фонбет 4.95 3.50 1.77
Мелбет 5.25 3.78 1.78
BetBoom 5.09 3.79 1.74

Аналитики также полагают, что команды сыграют в результативном формате. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Мец» базируется на 15-м месте чемпионата Франции. Команде удалось одержать четыре победы, семь раз сыграть вничью и допустить 10 поражений от своих соперников.

Атака «Меца» за 21 матч наиграла на 24 забитый гола, а вот защита допустила 41 пропущенный мяч. При этом «бордовы» одержали победу над «Реймсом» в прошлом туре, которая позволила команде покинуть зону прямого вылета.

«Ницца» идет в лидирующей группе Лиги 1, занимая вторую строчку рейтинга. «Орлы» одержали 12 побед и четыре ничьи по ходу сезоне, допустив только пять поражений.

Отметим, что победная серия «Ниццы» в чемпионате Франции достигла четырех матчей, а в прошлом туре команда одолела на домашней арене «Нант» (2:1).

Информация для ставок

  • В 5 прошлых матчах «Ниццы» в Лиге 1 прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Мец» не побеждал в 17 из последних 18 домашних матчей чемпионата
  • «Ницца» забивала минимум 2 гола в 4 прошлых турах Лиги 1

Прогноз

В разрезе гостевых матчей «Ницца» является лучшей командой чемпионата Франции в текущем сезоне. «Орлята» допустили лишь пять пропущенных голов в 10 выездах, а вот «Мец» на своем поле одержал лишь одну победу. Поэтому, предлагаем поставить на победу «Ниццы» по коэффициенту 1.74 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.33 1.97 1.85 1.56 2.22
Мелбет 2.10 1.85
Все комментарии
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18 января в 12:58
Футбольный клуб «Ницца» выиграет матч.
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