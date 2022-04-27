«Монако» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (01.05.2022)

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27 апреля 2022, 13:04

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Монако» очевидным фаворитом данной встречи. Поставить на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.43, ничья идет по цене 5.10, а победа «Анже» доступна по котировке 8.00.

Также аналитики склоняются к результативному формату этой игры. Ставки на ТБ (2,5) гола идут в линии по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Монако» занимает четвертое место чемпионата, имея 59 очков на счету. Клуб находится на серии из шести побед в Лиге 1, а в общей сложности «монегаски» установили такие результаты: 17 выигранных матчей, восемь ничейных встреч и девять поражений. В предыдущем туре первенства футболисты «Монако» разгромили в гостях «Сент-Этьен» со счетом 4:1.

«Анже» базируется на 14-м месте французского чемпионата. Набрав по ходу сезона 35 очков, команда имеет преимущество над зоной вылета в восемь очков. В текущей кампании клуб одержал восемь побед, 11 раз сыграл вничью и допустил 15 поражений. Выделим, что в последней игре Лиги 1 «Анже» заработал один балл в ничейной встрече с «Клермоном» (2:2).

Информация для ставок

«Монако» не пропускал голы в 5 из прошлых 7 домашних матчей Лиги 1

«Монако» сыграл на ТБ (2,5) гола в 5 из прошлых 6 туров чемпионата

(2,5) гола в 5 из прошлых 6 туров чемпионата «Анже» не побеждал в 8 предыдущих гостевых матчах лиги

Прогноз

Актуальна форма и турнирная мотивация «Монако» дают основания рекомендовать ставку на победу хозяев с форой (-1) гол по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.