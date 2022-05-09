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«Монако» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (14.05.2022)

вчера, 12:52
Монако

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены в том, что «Монако» победит в этой игре. Ставки с таким условием компания Фонбет принимает по коэффициенту 1.26. Заключить пари на ничью можно по цене 6.20, а победа «Бреста» играется по котировке 9.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.236.7512.14
Фонбет 1.25 6.30 12.00
BetBoom 1.26 6.38 11.83

Эксперты также считают, что зрители увидят результативный футбол в исполнении команд. Вариант пари на ТБ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.40, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

Победная серия «Монако» в чемпионате Франции достигла восьми матчей. Благодаря этим успехам клуб поднялся на третье место в общем зачете, претендуя на медали и путевку в Лигу чемпионов.

Последней жертвой «Монако» в Лиге 1 стал «Лилль», который был повержен в гостях со счетом 2:1. Прежде «монегаски» уверенно победили «Анже» (2:0) и «Сент-Этьен» (4:1).

«Брест» уже не решает турнирных задач. Базируясь на 11-м месте турнирной таблицы, клуб не претендует на место в ТОП-5. В предыдущем туре Лиги «красно-белые» потерпели 14-е поражение, уступив на домашней «Страсбуру» (0:1).

Выделим, что до этой неудачи «Брест» одержал три виктории подряд, последовательно обыграв «Лион» (2:1), «Мец» (1:0) и «Клермон» (2:0).

Информация для ставок

  • У «Монако» нет пропущенных голов в 6 из последних 8 домашних матчей Лиги 1
  • «Монако» забивал минимум 2 гола в 7 из прошлых 8 туров чемпионата
  • «Брест» проиграл в 4 из 5 матчей на стадионе «Монако»

Прогноз

Мотивация и общая игровая форма команд дают основания рекомендовать ставку на победу «Монако» с форой (-1,5) гола. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.46 2.21 1.69
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:07
Матч «Монако» – «Брест» имеет все шансы стать самым интересным в воскресенье во Франции. Обе команды любят и умеют классно атаковать, но при этом защищаются далеко не лучшим образом. Это шикарные предпосылки к тому, чтобы увидеть много голов и пиршество атакующего футбола.
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