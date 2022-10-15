«Монако» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (16.10.2022)

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вчера, 11:21

Ставки букмекеров

«Монако» вне конкуренции в предстоящем матче. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.38. Вероятность ничьи эксперты оценили в 5.50, а победа «Клермона» идет по котировке 8.70.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что «Монако» и «Клермон» проведут результативный матч. Поставить на ТБ (2,5) гола предлагается по коэффициенту 1.57, ТМ(2,5) – 2.38.

Форма команд

«Монако» одержал пять побед подряд в чемпионате Франции, поднявшись в рейтинге на пятое место. В предыдущем туре Лиги 1 «монегаски» справились в гостях с «Монпелье» (2:0), надежно отыграв в защите.

Также футболисты «Монако» допустили неудачу на групповой стадии Лиги Европы, крупно уступив в гостях «Трабзонспору» (0:4).

«Клермон» одержал две победы подряд в чемпионате, обосновавшись в турнирной таблице на восьмой строчке. Команда успешно провела противостояния с «Аяччо» (3:1) и «Осером» (2:1), проявив себя в атаке. Выделим, что помимо пяти победных матчей в Лиге 1 футболисты «Клермона» зафиксировали одну ничью и четыре проигрыша.

Информация для ставок

«Монако» побеждал в 4 последних матчах против «Клермона»

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 последних очных матчах

(2,5) гола в 3 последних очных матчах «Монако» забивал минимум два гола в 4 прошлых турах Лиги 1

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