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«Монако» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (16.10.2022)

вчера, 11:21
Монако

Ставки букмекеров

«Монако» вне конкуренции в предстоящем матче. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.38. Вероятность ничьи эксперты оценили в 5.50, а победа «Клермона» идет по котировке 8.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.385.049.70
Лига Ставок 1.48 5.00 6.20

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также считают, что «Монако» и «Клермон» проведут результативный матч. Поставить на ТБ(2,5) гола предлагается по коэффициенту 1.57, ТМ(2,5) – 2.38.

Форма команд

«Монако» одержал пять побед подряд в чемпионате Франции, поднявшись в рейтинге на пятое место. В предыдущем туре Лиги 1 «монегаски» справились в гостях с «Монпелье» (2:0), надежно отыграв в защите.

Также футболисты «Монако» допустили неудачу на групповой стадии Лиги Европы, крупно уступив в гостях «Трабзонспору» (0:4).

«Клермон» одержал две победы подряд в чемпионате, обосновавшись в турнирной таблице на восьмой строчке. Команда успешно провела противостояния с «Аяччо» (3:1) и «Осером» (2:1), проявив себя в атаке. Выделим, что помимо пяти победных матчей в Лиге 1 футболисты «Клермона» зафиксировали одну ничью и четыре проигрыша.

Информация для ставок

  • «Монако» побеждал в 4 последних матчах против «Клермона»
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 3 последних очных матчах
  • «Монако» забивал минимум два гола в 4 прошлых турах Лиги 1

Прогноз

«Монако» имеет неплохую возможность приблизиться к лидерам. Несмотря на успешность «Клермона» в последних турах, хозяева заметно выше классом и стабильно обыгрывают соперника в очных встречах. Предлагаем комбинированную ставку на победу «Монако» и ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.92 1.28 2.39 1.64 1.88 2.03
Лига Ставок 2.70 1.44 2.17 1.67
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