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«Монако» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (13.08.2022)

сегодня, 15:15
Монако

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом матча букмекеры считают «Монако». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25, а шансы «Ренна» набрать три очка оцениваются в 3.24. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.78.

Франция. Лига 1 2022/2023
Монако
Ренн
Выигрыш
- : -
13 августа 2022, 18:00
суббота
Проигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.273.583.31
Лига Ставок 2.24 3.60 3.20

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.16.

Форма команд

«Монако» провел три официальных матча в новом сезоне. Чемпионат Франции команда начал с гостевой победы над «Страсбуром» (2:1) в упорном противостоянии. При этом «монегаски» безуспешно выступили в квалификации Лиги чемпионов, где после двух ничьих (1:1 и 2:2) команда проиграла голландскому ПСВ в дополнительных таймах.

«Ренн» пока выступал только в новом созыве чемпионата Франции, который команда начала плохо. В домашнем противостоянии против «Лорьяна» «красно-черные» никак не проявили себя в атаке, уступив сопернику с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

  • «Монако» и «Ренн» забивали друг другу голы в 11 прошлых очных встречах
  • «Монако» зафиксировал обмен голами во всех 3 матчах нового сезона
  • Ставка на «обе забьют» сыграла в 7 прошлых гостевых матчах «Ренна» в Лиге 1

Прогноз

«Монако» и «Ренн» стабильно сражаются в очных встречах в результативном формате. Советуем воспользоваться ставкой на «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.26 1.38 2.11 1.80 1.67 2.33
Лига Ставок 2.07 1.73 1.65 2.21
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:20
Хозяева фавориты матча
Гость
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