«Монако» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (13.08.2022)

1660133724

сегодня, 15:15

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом матча букмекеры считают «Монако». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25, а шансы «Ренна» набрать три очка оцениваются в 3.24. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.78.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.72, ТМ(2,5) – 2.16.

Форма команд

«Монако» провел три официальных матча в новом сезоне. Чемпионат Франции команда начал с гостевой победы над «Страсбуром» (2:1) в упорном противостоянии. При этом «монегаски» безуспешно выступили в квалификации Лиги чемпионов, где после двух ничьих (1:1 и 2:2) команда проиграла голландскому ПСВ в дополнительных таймах.

«Ренн» пока выступал только в новом созыве чемпионата Франции, который команда начала плохо. В домашнем противостоянии против «Лорьяна» «красно-черные» никак не проявили себя в атаке, уступив сопернику с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

«Монако» и «Ренн» забивали друг другу голы в 11 прошлых очных встречах

«Монако» зафиксировал обмен голами во всех 3 матчах нового сезона

Ставка на «обе забьют» сыграла в 7 прошлых гостевых матчах «Ренна» в Лиге 1

Прогноз

«Монако» и «Ренн» стабильно сражаются в очных встречах в результативном формате. Советуем воспользоваться ставкой на «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.