«Монако» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

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сегодня, 16:04

Ставки букмекеров

«Монако» считается очевидным фаворитом этой встречи. Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.40, против 8.50 на победу «Труа». Поставить на ничью можно по котировке 5.50.

Линия, выставленная голы, однозначно свидетельствует в пользу результативного формата в этом противостоянии. Пари на ТБ (2,5) можно заключить по котировке 1.50, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

«Монако» в прошлом туре Лиги 1 играл на поле ПСЖ , где команде удалось избежать поражения и заработать один балл. Прежде княжеский клуб провалил домашний матч с «Лансом» (1:4), а в противостоянии с «Ренном» была зафиксирована результативная ничья (1:1).

Таким образом, стартовая победа в гостях над «Страсбуром» (2:1) остается единственной для команды «Монако», которая базируется 12-м месте турнирной таблицы.

«Труа» в предыдущем поединке французского чемпионата добыл дебютную победу в сезоне. Команда успешно сыграла на домашней арене против «Анже», забив сопернику три гола (3:1).

Напомним, что прежде «Труа» начала выступления в Лиге 1 с последовательных поражений от «Монпелье» (2:3), «Тулузы» (0:3) и «Лиона» (1:4).

Информация для ставок

«Монако» побеждал в 5 прошлых матчах с «Труа»

«Монако и „Труа“ сыграли на ТБ (2,5) гола в 5 прошлых очных встречах

(2,5) гола в 5 прошлых очных встречах Ставка ТБ (2,5) прошла в 7 из предыдущих 8 матчей „Труа“ в Лиге 1

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