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«Монако» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

сегодня, 16:04
Головин Александр

Ставки букмекеров

«Монако» считается очевидным фаворитом этой встречи. Победа хозяев поля в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.40, против 8.50 на победу «Труа». Поставить на ничью можно по котировке 5.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.375.568.52
Лига Ставок 1.36 5.60 8.20

Линия, выставленная голы, однозначно свидетельствует в пользу результативного формата в этом противостоянии. Пари на ТБ(2,5) можно заключить по котировке 1.50, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Монако» в прошлом туре Лиги 1 играл на поле ПСЖ, где команде удалось избежать поражения и заработать один балл. Прежде княжеский клуб провалил домашний матч с «Лансом» (1:4), а в противостоянии с «Ренном» была зафиксирована результативная ничья (1:1).

Таким образом, стартовая победа в гостях над «Страсбуром» (2:1) остается единственной для команды «Монако», которая базируется 12-м месте турнирной таблицы.

«Труа» в предыдущем поединке французского чемпионата добыл дебютную победу в сезоне. Команда успешно сыграла на домашней арене против «Анже», забив сопернику три гола (3:1).

Напомним, что прежде «Труа» начала выступления в Лиге 1 с последовательных поражений от «Монпелье» (2:3), «Тулузы» (0:3) и «Лиона» (1:4).

Информация для ставок

  • «Монако» побеждал в 5 прошлых матчах с «Труа»
  • «Монако и „Труа“ сыграли на ТБ(2,5) гола в 5 прошлых очных встречах
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 7 из предыдущих 8 матчей „Труа“ в Лиге 1

Прогноз

„Монако“ стабильно и результативно побеждает „Труа“ в очных противостояниях. Рекомендуем сыграть комбинированную ставку на победу хозяев и ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.24 1.25 2.52 1.58 1.97 1.93
Лига Ставок 2.48 1.52 1.96 1.82
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 16:57
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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