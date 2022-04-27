Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2020/2021

«Монпелье» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (01.05.2022)

27 апреля 2022, 13:02
Монпелье

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Монпелье». Поставить на викторию хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80. Шансы на то, что команды сыграют вничью, оцениваются в 4.00, а победа «Меца» играется по котировке 4.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.773.964.86
Фонбет 1.73 3.90 4.70
Мелбет 1.80 4.11 4.32
BetBoom 1.81 3.83 4.12

Анализ линии голов свидетельствует в пользу результативного формата этой игры. Ставки на ТБ(2,5) гола идут по цене 1.88, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

У футболистов «Монпелье» уже нет турнирных задач на остаток сезона. Клуб находится на 12-м месте чемпионата, имея в активе 42 очка. Такой результат позволяет «паладинам» опережать зону прямого вылета на 15 очков.

Нехватка мотивации сказывается на последних результатах «Монпелье», который потерпел четыре поражения в пяти минувших турах. Две последних неудачи команды зафиксированы в играх с «Лионом» (2:5) и «Лансом» (0:2).

«Мец» ведет борьбу за выживание, находясь на дне турнирной таблицы Лиги 1. Клуб по ходу сезона заработал 24 балла, показав такие результаты: четыре выигранных матча, 12 ничейных встреч и 18 поражений.

В пассиве «Меца» самая плохая атака чемпионата Франции, которая за 34 смогла забить всего 29 голов. В последних играх «бордовые» уступили «Лорьяну» и «Бресту» (0:1).

Информация для ставок

  • «Мец» не побеждал в 13 прошлых турах чемпионата Франции
  • «Мец» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 последних матчах Лиги 1
  • «Монпелье» не выигрывал в 5 прошлых турах лиги

Прогноз

«Мец» практически не забивает на финише сезона, а у «Монпелье» тоже плохо идут дела в атаке. Поэтому, рекомендуем ставку на ТМ(3) гола по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.20 1.39 2.13 1.78 1.66 2.34
Фонбет 2.08 1.77
Мелбет 2.20 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
27 апреля в 16:20
Победа команды "Монпелье" и тотал меньше 2,5 в этом матче.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 