«Монпелье» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (01.05.2022)

1651053776

27 апреля 2022, 13:02

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Монпелье». Поставить на викторию хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80. Шансы на то, что команды сыграют вничью, оцениваются в 4.00, а победа «Меца» играется по котировке 4.60.

Анализ линии голов свидетельствует в пользу результативного формата этой игры. Ставки на ТБ (2,5) гола идут по цене 1.88, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

У футболистов «Монпелье» уже нет турнирных задач на остаток сезона. Клуб находится на 12-м месте чемпионата, имея в активе 42 очка. Такой результат позволяет «паладинам» опережать зону прямого вылета на 15 очков.

Нехватка мотивации сказывается на последних результатах «Монпелье», который потерпел четыре поражения в пяти минувших турах. Две последних неудачи команды зафиксированы в играх с «Лионом» (2:5) и «Лансом» (0:2).

«Мец» ведет борьбу за выживание, находясь на дне турнирной таблицы Лиги 1. Клуб по ходу сезона заработал 24 балла, показав такие результаты: четыре выигранных матча, 12 ничейных встреч и 18 поражений.

В пассиве «Меца» самая плохая атака чемпионата Франции, которая за 34 смогла забить всего 29 голов. В последних играх «бордовые» уступили «Лорьяну» и «Бресту» (0:1).

Информация для ставок

«Мец» не побеждал в 13 прошлых турах чемпионата Франции

«Мец» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 последних матчах Лиги 1

«Монпелье» не выигрывал в 5 прошлых турах лиги

Прогноз

«Мец» практически не забивает на финише сезона, а у «Монпелье» тоже плохо идут дела в атаке. Поэтому, рекомендуем ставку на ТМ(3) гола по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.