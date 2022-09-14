«Монпелье» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (17.09.2022)

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вчера, 17:06

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры практически поровну оценили шансы команд на успех. Победа «Монпелье» идет по коэффициенту 2.75, а успех «Страсбура» букмекерская контора Лига Ставок оценила в 2.55. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.56.

Эксперты также склоняются к тому, что команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант ТБ (2,5) гола идет по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Монпелье» занимает десятое место чемпионата Франции, набрав девять очков за семь сыгранных туров. Команда в этом сезоне провела три победных поединка в лиге, допустив от соперников четыре поражения.

После успешных матчей с «Брестом» (7:0) и «Аяччо» (2:0) футболисты «Монпелье» поочередно уступили «Лиллю» (1:3) и «Анже» (1:2).

«Страсбур» остается без побед в новом сезоне французской лиги. Кроме двух поражений команда зафиксировала пять ничейных матчей, набрав пять очков. С таким результатом клуб обосновался в зоне вылета, а в трех прошлых турах «Страсбур» последовательно разделил очки с «Нантом» (1:1), «Брестом» (1:1) и «Клермоном» (0:0).

Информация для ставок

«Страсбур» сыграл вничью в 5 из прошлых 6 матчей лиги

«Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) гола в 6 последних турах

«Монпелье» пропускал минимум два гола в 11 из последних 13 туров чемпионата

Прогноз

«Монпелье» намерен реабилитироваться за последние неудачи, а «Страсбур» преследует задачу оформить первую победу в сезоне. При этом у обеих команд есть проблемы с обороной, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.