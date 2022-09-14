Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2022/2023

«Монпелье» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (17.09.2022)

вчера, 17:06
Страсбур

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры практически поровну оценили шансы команд на успех. Победа «Монпелье» идет по коэффициенту 2.75, а успех «Страсбура» букмекерская контора Лига Ставок оценила в 2.55. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.56.

Франция. Лига 1 2022/2023
Монпелье
Страсбур
ПроигрышПроигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
- : -
17 сентября 2022, 18:00
суббота
НичьяНичьяНичьяПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.813.622.57
Лига Ставок 2.70 3.40 2.65
Мелбет 2.75 3.64 2.65
1XBET 2.75 3.64 2.65

Эксперты также склоняются к тому, что команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант ТБ(2,5) гола идет по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Монпелье» занимает десятое место чемпионата Франции, набрав девять очков за семь сыгранных туров. Команда в этом сезоне провела три победных поединка в лиге, допустив от соперников четыре поражения.

После успешных матчей с «Брестом» (7:0) и «Аяччо» (2:0) футболисты «Монпелье» поочередно уступили «Лиллю» (1:3) и «Анже» (1:2).

«Страсбур» остается без побед в новом сезоне французской лиги. Кроме двух поражений команда зафиксировала пять ничейных матчей, набрав пять очков. С таким результатом клуб обосновался в зоне вылета, а в трех прошлых турах «Страсбур» последовательно разделил очки с «Нантом» (1:1), «Брестом» (1:1) и «Клермоном» (0:0).

Информация для ставок

  • «Страсбур» сыграл вничью в 5 из прошлых 6 матчей лиги
  • «Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) гола в 6 последних турах
  • «Монпелье» пропускал минимум два гола в 11 из последних 13 туров чемпионата

Прогноз

«Монпелье» намерен реабилитироваться за последние неудачи, а «Страсбур» преследует задачу оформить первую победу в сезоне. При этом у обеих команд есть проблемы с обороной, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.43 2.04 1.88 1.60 2.49
Лига Ставок 1.98 1.81 1.57 2.36
Мелбет 2.05 1.90
1XBET 2.05 1.90
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:53
Победа команды хозяев поля и обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 19:29
Хозяева не проиграют
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 