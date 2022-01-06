«Монпелье» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (09.01.2022)

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06 января 2022, 12:39

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет свидетельствует в пользу хозяев поля. Поставить на победу «Монпелье» можно по коэффициенту 1.90, ничья доступна по цене 3.65, а победа «Труа» идет по котировке 4.15.

Аналитики также склоняются к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки на ТМ(2,5) можно разместить по котировке 1.86, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Монпелье» сейчас на подъеме. Команда одержала четыре победы кряду в чемпионате Франции, поднявшись на пятое место в общем зачете. В данной серии «паладины» смогли обыграть «Анже» (4:1), «Брест» (4:0), «Клермон» (1:0) и «Мец» (3:1).

Также «паладины» успешно выступили в Кубке Франции, завоевав путевку в 1/8 финала. В последней игре турнира «Монпелье» оказался сильней «Страсбура» на домашней арене (1:0).

«Труа» сейчас базируется на 15-м месте в турнирной таблице Лиги 1. Команда опережает зону прямого вылета только на один балл. В предыдущем туре чемпионата гости грядущего поединка разделили очки с «Брестом» (1:1), а до этого «Труа» занесла себе в пассив два поражения кряду – от «Бордо» (1:2) и «Лилля» (1:2).

Информация для ставок

«Монпелье» побеждал в 4 прошлых турах Лиги 1

«Труа» проиграл в 5 из прошлых 6 матчей чемпионата Франции

Победная серия «Монпелье» длиться 6 матчей во всех турнирах

Прогноз

«Монпелье» пребывает в отличной форме. Команда может замахнуться на зону Лиги чемпионов, а «Труа» стабильно терпит неудачи в гостевых играх. Поэтому, рекомендуем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.