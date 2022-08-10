«Нант» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (12.08.2022)

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сегодня, 15:08

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры не видят фаворита. Сыграть победу «Нанта» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.88, ничейный исход доступен по цене 3.50, а на победу «Лилля» можно поставить по котировке 2.61.

Линия, которую предложил букмекер, также склоняет к низовому исходу игры. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.86, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

В новом сезоне «Нант» сыграл два официальных матчах. В первой игре команда уступила ПСЖ с крупным счетом 1:4, упустив возможность завоевать Суперкубок Франции. Затем «канарейки» открыли для себя новый сезон в Лиге 1, где они разделили очки с «Анже» в гостях (0:0).

«Лилль» успешно начал выступления в новом розыгрыше чемпионата Франции. В домашней игре против «Осера» «доги» забили сопернику четыре гола, оформив убедительную победу над оппонентом (4:1).

Информация для ставок

«Лилль» не проигрывал в 14 прошлых матчах против «Нанта»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих очных встречах

«Нант» не выигрывал в 3 последних домашних играх чемпионата Франции

Прогноз

«Лилль» очень мощно провел первый матч чемпионата, чего не скажешь о «Нанте», чья форма вызывает вопросы. Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей с коэффициентом 1.80 в БК Лига Ставок.