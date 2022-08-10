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«Нант» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (12.08.2022)

сегодня, 15:08
Лилль

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры не видят фаворита. Сыграть победу «Нанта» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.88, ничейный исход доступен по цене 3.50, а на победу «Лилля» можно поставить по котировке 2.61.

Франция. Лига 1 2022/2023
Нант
Лилль
Ничья
- : -
12 августа 2022, 22:00
пятница
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.893.412.61
Лига Ставок 2.85 3.35 2.55
1XBET 2.88 3.50 2.61

Линия, которую предложил букмекер, также склоняет к низовому исходу игры. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.86, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

В новом сезоне «Нант» сыграл два официальных матчах. В первой игре команда уступила ПСЖ с крупным счетом 1:4, упустив возможность завоевать Суперкубок Франции. Затем «канарейки» открыли для себя новый сезон в Лиге 1, где они разделили очки с «Анже» в гостях (0:0).

«Лилль» успешно начал выступления в новом розыгрыше чемпионата Франции. В домашней игре против «Осера» «доги» забили сопернику четыре гола, оформив убедительную победу над оппонентом (4:1).

Информация для ставок

  • «Лилль» не проигрывал в 14 прошлых матчах против «Нанта»
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 предыдущих очных встречах
  • «Нант» не выигрывал в 3 последних домашних играх чемпионата Франции

Прогноз

«Лилль» очень мощно провел первый матч чемпионата, чего не скажешь о «Нанте», чья форма вызывает вопросы. Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей с коэффициентом 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.53 1.88 2.03 1.50 2.77
Лига Ставок 2.50 1.51 1.78 2.00 1.43 2.80
1XBET 1.86 2.10
Все комментарии
shlomo
shlomo ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 15:52
Благодарю Вас! ... исправил...писал с телефона...:(((
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:31
Забыли одну Л - Лилль.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:20, ред.
Лилль не проиграет этот матч
Гость
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