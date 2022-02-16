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«Нант» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (19.02.2022)

вчера, 17:13

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет без сюрпризов – ПСЖ очевидный фаворит встречи. Ставки на победу «Нанта» идут по котировке 6.10, за ничью выставлена цена 4.60, а победу гостей можно сыграть по коэффициенту 1.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.154.641.47
Фонбет 6.10 4.50 1.50
Мелбет 6.65 4.72 1.53
1XBET 6.65 4.72 1.53
BetBoom 6.29 4.69 1.51

Также рассмотрим линию голов. Здесь аналитики отдают предпочтение результативному исходу: ТБ(2,5) получил котировку 1.63, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Нант» в этом сезоне выступает успешно по всем фронтам. В чемпионате Франции «канарейки» занимают девятое место, что дает им возможность спокойно доиграть сезон и не принимать участие в борьбе з выживание.

Кроме того, «Нант» пробился в полуфинал Кубка Франции, уверенно обыграв в четвертьфинале «Бастию» (2:0). Отметим, что в минувшем туре Лиги 1 хозяева предстоящего матча обыграли на домашней арене «Реймс» (1:0).

К предстоящему матчу ПСЖ подходит после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов (1:0). Гол Мбаппе позволил парижанам дожать сливочных и сделал их фаворитом перед ответным выездом в Мадрид.

Вместе с тем коллектив Маурисио Почеттино не ощущает конкуренции в Лиге 1, где столичный гранд лидирует в турнирной таблице с перевесом в 13 баллов над вторым «Марселем», а в минувшем туре чемпионата парижане дожали дом «Ренн» (1:0).

Информация для ставок

  • У ПСЖ нет поражений в 15 прошлых гостевых матчах Лиги 1
  • «Нант» выиграл 4 последних матча на своем поле во всех турнирах
  • Команды не превышали планку в три забитых гола в 4 из прошлых 5 очных встреч на поле «Нанта»

Прогноз

ПСЖ потратил много сил в матчах с «Ренном» и «Реалом», поэтому в этой игре гости наверняка прибегнут к ротации состава. «Нант», в свою очередь, сейчас весьма надежен в защите, поэтому советуем ставку на ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.45 1.30 2.21 1.67 1.76 2.07
Фонбет 2.30 1.63
Мелбет 2.38 1.68
1XBET 2.38 1.68
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:48
ПСЖ не проиграет
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