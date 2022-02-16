«Нант» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (19.02.2022)

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вчера, 17:13

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет без сюрпризов – ПСЖ очевидный фаворит встречи. Ставки на победу «Нанта» идут по котировке 6.10, за ничью выставлена цена 4.60, а победу гостей можно сыграть по коэффициенту 1.50.

Также рассмотрим линию голов. Здесь аналитики отдают предпочтение результативному исходу: ТБ (2,5) получил котировку 1.63, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Нант» в этом сезоне выступает успешно по всем фронтам. В чемпионате Франции «канарейки» занимают девятое место, что дает им возможность спокойно доиграть сезон и не принимать участие в борьбе з выживание.

Кроме того, «Нант» пробился в полуфинал Кубка Франции, уверенно обыграв в четвертьфинале «Бастию» (2:0). Отметим, что в минувшем туре Лиги 1 хозяева предстоящего матча обыграли на домашней арене «Реймс» (1:0).

К предстоящему матчу ПСЖ подходит после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов (1:0). Гол Мбаппе позволил парижанам дожать сливочных и сделал их фаворитом перед ответным выездом в Мадрид.

Вместе с тем коллектив Маурисио Почеттино не ощущает конкуренции в Лиге 1, где столичный гранд лидирует в турнирной таблице с перевесом в 13 баллов над вторым «Марселем», а в минувшем туре чемпионата парижане дожали дом «Ренн» (1:0).

Информация для ставок

У ПСЖ нет поражений в 15 прошлых гостевых матчах Лиги 1

нет поражений в 15 прошлых гостевых матчах Лиги 1 «Нант» выиграл 4 последних матча на своем поле во всех турнирах

Команды не превышали планку в три забитых гола в 4 из прошлых 5 очных встреч на поле «Нанта»

Прогноз