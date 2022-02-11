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«Нант» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (13.02.2022)

вчера, 17:02

Ставки букмекеров

Линия ставок на эту игру от букмекерской конторы Фонбет выглядит так: победа «Нанта» идут по котировке 2.20, ничья находится на отметке 3.10, а победу «Реймса» можно взять по коэффициенту 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.143.87
Фонбет 2.17 3.10 3.70
Мелбет 2.25 3.20 3.86
1XBET 2.25 3.20 3.86
BetBoom 2.23 3.07 3.87

Если рассматривать линию голов, то здесь ощутимый перевес на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.57, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

На данный момент «Нант» занимает 10 место в чемпионате Франции. Также клуб завоевал путевку в полуфинал кубка, обыграв на домашней арене «Бастию» (2:0) среди уходящей недели.

Если рассматривать результаты команды в лиге, то они следующие: девять побед, пять ничьих и девять поражений. Отметим, что в трех прошлых турах «Нант» взял только одну викторию, одолев на домашней арене «Лорьян» (2:4). Также в этот период «канарейки» допустили поражения от «Ниццы» (1:2) и «Страсбура» (0:1).

«Реймс» базируется на 14 строчке общего зачета. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 клуб наиграл на шесть побед, девять раз завершил поединки вничью и допустил восемь поражений.

В предыдущем туре первенства «Реймс» не оставил шансов на домашней арене «Бордо», забив сопернику пять безответных голов. Так гости грядущего матча прервали череду без побед, которая длилась четыре поединка в лиге.

Информация для ставок

  • «Реймс» побеждал «Нант» в 3 прошлых матчах
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 3 предыдущих очных встречах
  • Ставка ТМ(2,5) принесла выигрыш в 4 из последних 5 домашних матчах «Нанта»

Прогноз

«Нант» выступает сейчас на два фронта, поэтому у хозяев может быть не оптимальная физическая форма. «Реймс» эффективной атакой в гостях не отличается, поэтому здесь надежно выглядит ставка на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.57 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.88 1.59 2.49 1.27 4.03
Фонбет 1.57 2.40
Мелбет 1.58 2.62
1XBET 1.58 2.62
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:21
Тотал меньше 2,5 в этом матче. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:25
Нант победит.
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