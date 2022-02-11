«Нант» — «Реймс». Прогноз на матч Лиги 1 (13.02.2022)

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вчера, 17:02

Ставки букмекеров

Линия ставок на эту игру от букмекерской конторы Фонбет выглядит так: победа «Нанта» идут по котировке 2.20, ничья находится на отметке 3.10, а победу «Реймса» можно взять по коэффициенту 3.70.

Если рассматривать линию голов, то здесь ощутимый перевес на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.57, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

На данный момент «Нант» занимает 10 место в чемпионате Франции. Также клуб завоевал путевку в полуфинал кубка, обыграв на домашней арене «Бастию» (2:0) среди уходящей недели.

Если рассматривать результаты команды в лиге, то они следующие: девять побед, пять ничьих и девять поражений. Отметим, что в трех прошлых турах «Нант» взял только одну викторию, одолев на домашней арене «Лорьян» (2:4). Также в этот период «канарейки» допустили поражения от «Ниццы» (1:2) и «Страсбура» (0:1).

«Реймс» базируется на 14 строчке общего зачета. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 клуб наиграл на шесть побед, девять раз завершил поединки вничью и допустил восемь поражений.

В предыдущем туре первенства «Реймс» не оставил шансов на домашней арене «Бордо», забив сопернику пять безответных голов. Так гости грядущего матча прервали череду без побед, которая длилась четыре поединка в лиге.

Информация для ставок

«Реймс» побеждал «Нант» в 3 прошлых матчах

Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 3 предыдущих очных встречах

Ставка ТМ(2,5) принесла выигрыш в 4 из последних 5 домашних матчах «Нанта»

Прогноз

«Нант» выступает сейчас на два фронта, поэтому у хозяев может быть не оптимальная физическая форма. «Реймс» эффективной атакой в гостях не отличается, поэтому здесь надежно выглядит ставка на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.57 в БК Фонбет.